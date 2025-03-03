Политика

Александр Котов: Форсировать перемены в системе управления Великих Лук не стоит

Форсировать перемены в системе управления Великих Лук не стоит, нормы закона будут применены по истечении срока полномочий текущих глав. Об этом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хотят Великие Луки или не хотят, но менять систему управления после истечения сроков полномочий придется. Выполнять закон надо. Возможно, кто-то, подчеркиваю, это "кто-то" в руководстве города Великие Луки, в органах местного самоуправления города Великие Луки, думает, что их система эффективнее. У нас же есть право отстаивать разные точки зрения», — сказал Александр Котов.

Гость студии добавил, что, по его наблюдениям, в руководстве органов местного самоуправления города Великие Луки есть и те, кто считает систему, предложенную областным законом, гораздо более эффективной. «А если спросить жителей Великих Лук, я думаю, что мы там вообще много интересного узнаем. Форсировать события я не вижу смысла, нужно спокойно дождаться. Закончится срок полномочий, поблагодарим всех, кто работал в органах местного самоуправления Великих Лук, назначим проведение новых выборов», — добавил председатель Собрания.

Напомним, ранее в Пскове изменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала здесь почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе появился полноценный глава, им стал Борис Елкин.

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Двуглавая модель управления до настоящего времени сохраняется, в частности, в южной столице Псковской области - Великих Луках. Главой Великих Лук является Николай Козловский, городскую администрацию возглавляет Андрей Беляев.

На осенней сессии Псковского областного Собрания в 2024 году единообразный способ избрания глав городских округов по конкурсу был определён в законодательстве Псковской области.