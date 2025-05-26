Политика

Великолукская гордума приняла поправки в Устав города, устанавливающие одноглавую модель управления

Великолукская городская Дума приняла поправки в Устав города, устанавливающие одноглавую модель управления муниципальным образованием. Поправки приводят Устав города в соответствие с областным законодательством, которое ранее в Пскове и Великих Луках установило одноглавую модель управления.

Фотографии: Великолукская городская Дума

Напомним, именно такой сценарий Псковская Лента Новостей предполагала ранее.

Соответственно, теперь глава Великих Лук будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, предлагаемых губернатором области.

Городскую думу будет возглавлять председатель — без приставки «глава города». Таким образом, вводится модель, аналогичная той, что несколько лет назад была введена в Пскове.

Отметим, что сегодня истекает срок по внесению изменений в Устав города.