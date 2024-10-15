Политика

«Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах политсезона и изменениях в «Единой России». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 октября.

Ведущий Александр Савенко обсудил с депутатом Государственной Думы от Псковской области, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским итоги политического сезона-2024.

Какие ожидать кадровые перемены и новые приоритеты в работе партии на федеральном уровне в связи с назначением на пост секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева? Как это отразится на региональном отделении партии? Какие основные направления парламентской деятельности считает сейчас приоритетными Александр Козловский и как выстроена работа в округе? Об этом и многом другом в программе «Собственной персоной».