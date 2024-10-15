Политика

Делегация Избирательной комиссии Псковской области выступит на в Форуме молодежной электоральной политики

Делегация Избирательной комиссии Псковской области принимает участие в Форуме, посвященном развитию молодежной электоральной политики. Мероприятие проходит в двухдневном режиме на площадках федеральной территории «Сириус».

Председатели и члены избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, работники аппаратов, представители молодежных избирательных комиссий и советов, старшеклассники и студенты образовательных учреждений Сириуса обсуждают наиболее актуальные вопросы участия молодежи в избирательном процессе: работа молодежных избирательных комиссий, волонтёрство, информационное сопровождение избирательного процесса, формы реализации избирательных прав граждан, в том числе электронное голосование.

«Какую бы профессию вы ни выбрали, я убеждена, что вы будете очень ответственными, вдумчивыми и грамотными гражданами России, которые всегда делают умный, осознанный выбор при голосовании. И обязательно участвуют в выборах! Потому что вам и многим вашим сверстникам не всё равно, какой будет наша страна сегодня и завтра», — обратилась к молодёжи председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В насыщенной программе Форума запланированы и выступления представителей Псковского Облизбиркома.