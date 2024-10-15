Политика

Экс-главу Локнянского района Валентину Акимову переизбрали персеком райкома КПРФ

Экс-главу Локнянского района Валентину Акимову переизбрали первым секретарем райкома КПРФ. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в своем Telegram-канале.

Фотографии: Петр Алексеенко / Telegram

«Принял участие в отчётно-выборном собрании Локнянского районного отделения КПРФ. Перед началом собрания почествовали юбиляров и приняли в члены КПРФ два человека. В отчётном докладе первый секретарь комитета Акимова Валентина Михайловна обстоятельно рассказала о работе отделения за отчётный период», - рассказал Петр Алексеенко.

Он отметил, что отделение ежегодно наращивало численность, коммунисты активно участвовали в публичных мероприятиях, проводили агитационную работу среди населения. Три последних года это отделение занимает первое место в социалистическом соревновании среди местных отделений КПРФ.

«Тайным голосованием были избраны руководящие органы на новый срок. На организационном заседании комитета первым секретарём вновь избрана В. М. Акимова. Желаю дальнейших побед», - заключил Петр Алексеенко.