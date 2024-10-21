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Политика

Петр Алексеенко: Корреспондент «Правды» Олег Дементьев обкому КПРФ не подчиняется

22.10.2024 18:09|ПсковКомментариев: 0

Корреспондент газеты «Правда» в Псковской области Олег Дементьев не подчиняется руководству областного отделения КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей заявил первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко, комментируя выход в газете и на официальном сайте Псковского отделения КПРФ статьи, содержащей жесткую критику региональных и муниципальных властей по вопросу ремонта школ, а также оскорбительную характеристику «псевдомитрополит» в отношении митрополита Тихона. 

«Просто в "Правде" напечатано - мы взяли, напечатали у себя. Он человек беспартийный и непосредственно подчиняется главному редактору газеты "Правда"», - пояснил Петр Алексеенко.

При этом он отметил, что в Псковском обкоме КПРФ не согласны с тем, что написал в своей книге «Гибель империи. Российский урок»  митрополит Тихон. 

«У нас есть официальная история, а он все извратил. В этом отношении мы категорически не согласны с Тихоном. Олег Дементьев правильно написал все… Олег Дементьев от себя ничего не выдал, он взял цитаты из книги митрополита Тихона, разместил здесь. Разве можно так говорить на революционеров, которые подняли наше государство и укрепили? Что это агенты какие-то там приехали, банда какая-то, ну это ж вообще извращение», - добавил Петр Алексеенко. 

Напомним, что в 2009 году  при митрополите Евсевии Епархиальный совет Псковской епархии принял решение отлучить Олега Дементьева от церкви. Это решение было принято «в связи с непрекращающейся гнусной клеветой и сатанинской ложью в адрес насельниц Спасо-Елеазаровского монастыря и, в частности, игумении Елисаветы (Беляевой)», сообщалось на сайте епархии.

По факту клеветы и оскорбления монашествующих было подано исковое заявление в суд. Решением суда от 14 апреля 2009 года Олег Дементьев был признан виновным. Суд признал не соответствующими действительности, порочащими репутацию Спасо-Елеазаровского монастыря и монашествующих сведения, распространенные журналистом в СМИ. Критику РПЦ вызвали статьи в газетах «Псковский рубеж» и «Правда».

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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