Политика

Алексей Севастьянов: Противники муниципальной реформы не могут четко сформулировать, что именно стало хуже

Противники муниципальной реформы не могут ясно и четко сформулировать свою позицию, заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На мой взгляд, хуже точно не стало. И тому подтверждение то, что наши оппоненты, противники реформы, ясно и четко сформулировать, что стало хуже, на сегодняшний день не могут. Безусловно, трудности есть. Два года назад, когда началась реформа, мы обращались к соседям, пытались предусмотреть все риски и опасения, нейтрализовать их. Я думаю, в большей степени нам это удалось. Но это не значит, что мы идем без проблем и широким шагом», – сказал Алексей Севастьянов.

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Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.