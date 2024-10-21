Игорь Дитрих: Муниципальная реформа объединяет имеющиеся кадры в один кулак

Муниципальная реформа объединяет имеющиеся в муниципалитетах кадры и способствует улучшению качества жизни людей. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, глава комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Обозначив в качестве основных проблемы с кадровыми и финансовыми ресурсами, Игорь Дитрих отметил, что позитивные изменения происходят по всей Псковской области. При этом значительную роль в этих переменах играют местные жители, использующие возможности территориального общественного самоуправления и различных программ развития.
Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.
По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.
Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.