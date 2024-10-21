«Круглый стол»: Муниципальная реформа в действии. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного реформе местного самоуправления, который прошел 23 октября в студии радио ПЛН-FM (102.6 FM).
К разговору присоединились:
Противники муниципальной реформы стращали, что будет хуже, чем раньше, что люди потеряют доступ к власти. Оправдались ли их опасения, или слухи об убийстве местного самоуправления оказались сильно преувеличенными? Люди на земле что-то потеряли? Можно ли говорить о том, что цели муниципальной реформы постепенно достигаются?
Ведущий круглого стола - Константин Калиниченко.
Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.