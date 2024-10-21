Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
Иван, белиссимо!
животноводство в Новосокольниках
Лонгрид мифы о молоке
велик могучим русский языка
босиком по траве
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Политика 21.10.2024 17:303 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом 23.10.2024 18:090 «Круглый стол»: Муниципальная реформа в действии. ВИДЕО 23.10.2024 17:420 Иван Белугин: Нельзя забывать, что благополучие жителей — наша первоочередная задача 23.10.2024 17:300 Елена Тимашова: Первым восьми муниципальным округам было сложнее всего 23.10.2024 17:270 Муниципальная реформа помогает нам из Лебедя, Рака и Щуки стать запряженной русской тройкой – Игорь Дитрих  23.10.2024 16:520 Игорь Дитрих: Муниципальная реформа объединяет имеющиеся кадры в один кулак
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:569 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 18.10.2024 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль 20.10.2024 19:320 Людей эвакуируют из псковского «Акваполиса» 16.10.2024 11:558 Восемь новых автобусов начнут курсировать в Пскове 17 октября
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Круглый стол»: Муниципальная реформа в действии. ВИДЕО

23.10.2024 18:09|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного реформе местного самоуправления, который прошел 23 октября в студии радио ПЛН-FM (102.6 FM). 

К разговору присоединились: 

  • Алексей Севастьянов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов.
  • Андрей Маковский, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов.
  • Игорь Дитрих, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов.
  • Андрей Козлов, депутат Псковского областного Собрания.
  • Иван Белугин, глава Локнянского муниципального округа.
  • Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.
  • Леонид Луцышин, глава ТО «Глубоковское», экс-глава сельского поселения «Глубоковская волость».

Противники муниципальной реформы стращали, что будет хуже, чем раньше, что люди потеряют доступ к власти. Оправдались ли их опасения, или слухи об убийстве местного самоуправления оказались сильно преувеличенными? Люди на земле что-то потеряли? Можно ли говорить о том, что цели муниципальной реформы постепенно достигаются?

Ведущий круглого стола - Константин Калиниченко.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.

Теги: #псковское областное собрание #круглый стол
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 158 человек
23.10.2024, 18:100 157 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области 23.10.2024, 18:090 «Круглый стол»: Муниципальная реформа в действии. ВИДЕО 23.10.2024, 18:060 Микст-инфекции усложняют лечение внебольничной пневмонии у псковских пациентов 23.10.2024, 18:020 Псковичей приглашают к участию в проекте «СпортТрек»
23.10.2024, 18:000 Осужденные к принудительным работам в Великих Луках смогут получить водительские права 23.10.2024, 17:510 Житель Пыталовского округа отправится на полгода в тюрьму за угон Lada 23.10.2024, 17:420 Иван Белугин: Нельзя забывать, что благополучие жителей — наша первоочередная задача 23.10.2024, 17:390 Жителя Палкино наказали за избиение сожительницы и знакомого
23.10.2024, 17:300 Елена Тимашова: Первым восьми муниципальным округам было сложнее всего 23.10.2024, 17:280 Два великолукских технопарка попали в национальный рейтинг 23.10.2024, 17:270 Первые претенденты на участие в фестивале «Добрый рок» выступят в Пскове 23.10.2024, 17:270 Муниципальная реформа помогает нам из Лебедя, Рака и Щуки стать запряженной русской тройкой – Игорь Дитрих 
23.10.2024, 17:160 Настоятеля Спасо-Преображенского храма Локни перевели в Великие Луки 23.10.2024, 17:130 «Анализируй этно»: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть»… ВИДЕО 23.10.2024, 17:090 Скончалась женщина, пострадавшая в смертельном ДТП с участием псковского врача 23.10.2024, 17:040 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране
23.10.2024, 16:540 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 23.10.2024, 16:520 Игорь Дитрих: Муниципальная реформа объединяет имеющиеся кадры в один кулак 23.10.2024, 16:500 Проект «Двор Юрия Спегальского» готовят к реализации в Пскове 23.10.2024, 16:450 Андрей Маковский: ТОСы привлекают ощутимые суммы в муниципалитеты
23.10.2024, 16:420 Автолюбители в СЗФО все чаще выбирают гибриды и электромобили – исследование 23.10.2024, 16:380 Ольга Евстигнеева: Взять приемного ребенка — осознанное решение семьи 23.10.2024, 16:290 МС Zhan станет специальным гостем 20-го сезона «Мисс Псков» 23.10.2024, 16:190 Выставка творчества супругов из Петербурга «Очарование окраин» откроется в Пскове
23.10.2024, 16:090 Способ устранения провала на проезжей части на улице Труда в Пскове решили изменить  23.10.2024, 16:030 Иван Белугин: Наша главная задача, чтобы люди не заметили переход от района к округу 23.10.2024, 15:560 На что можно потратить региональный маткапитал, рассказали псковичам 23.10.2024, 15:481 Состояние коммунальной инфраструктуры и качество услуг ЖКХ обсудили в Госдуме с участием региональных депутатов
23.10.2024, 15:400 До +15 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 24 октября 23.10.2024, 15:390 Новые меры поддержки семей в регионе перечислили псковичам 23.10.2024, 15:170 Андрей Маковский: Муниципальная реформа — это огромный плюс для людей и бюджета 23.10.2024, 15:120 Аэропорт «Псков» переходит на осенне-зимнее расписание полётов
23.10.2024, 15:100 Возможность возвращения обязательного распределения выпускников-медиков обсудят в Собрании 23.10.2024, 15:090 Псковские врачи и мастера маникюра не верят в возможность заражения ВИЧ на процедурах 23.10.2024, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о мерах поддержки псковских семей 23.10.2024, 14:540 Экс-глава волости: Муниципальная реформа помогает реализовывать необходимые для развития программы
23.10.2024, 14:370 Позднеосенние грозы фиксируются в Псковской области 23.10.2024, 14:310 Опрос ПЛН-ТВ: Знают ли псковичи имена Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина? 23.10.2024, 14:250 Елена Тимашова: Благодаря муниципальной реформе средства регионального бюджета стали быстрее поступать на места 23.10.2024, 14:170 Два водителя оштрафованы за столкновение четырех машин в Пскове. ВИДЕО
23.10.2024, 14:152 Володин предложил экстрадировать Чубайса в РФ за провал реформы электроэнергетики 23.10.2024, 14:080 «PRO-ПРАВО»: Брачный договор и новации в законодательстве. ВИДЕО 23.10.2024, 14:020 Алексей Севастьянов: Противники муниципальной реформы не могут четко сформулировать, что именно стало хуже 23.10.2024, 13:552 «Дневной дозор»: «Крепостное право» для студентов
23.10.2024, 13:450 Иван Белугин: Муниципальную реформу проведут на федеральном уровне 23.10.2024, 13:420 Рэпера Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку 23.10.2024, 13:410 Игорь Дитрих: Опасения времен начала муниципальной реформы не подтвердились 23.10.2024, 13:400 Ушел из жизни актер Сергей Белый
23.10.2024, 13:341 Достойная старость или настоящее? 23.10.2024, 13:300 Проезд у дома на улице Звездной в Пскове перекроют для ремонтных работ 23.10.2024, 13:180 Алексей Севастьянов: Первый этап муниципальной реформы можно считать завершенным 23.10.2024, 13:160 Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки
23.10.2024, 13:122 Мужчина со спущенными штанами демонстрировал гениталии островичам 23.10.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция «круглого стола» о муниципальной реформе в действии 23.10.2024, 13:030 Строительство школы в Гдове завершено на 57% 23.10.2024, 12:550 С обсуждения организации работы по сбору и утилизации ТКО начнётся сессия Собрания 31 октября
23.10.2024, 12:490 О мерах поддержки псковских семей расскажет Ольга Евстигнеева в пресс-центре ПЛН 23.10.2024, 12:420 Во Флориде после ураганов от смертельной бактерии погибли 13 человек 23.10.2024, 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре 23.10.2024, 12:291 Как в центре Пскова решают проблемы затопленных подвалов, заброшенных построек и изношенных дорог 
23.10.2024, 12:280 Делегация Псковской области принимает участие в международном форуме «Волонтеры Победы» 23.10.2024, 12:190 Присоединиться к уборке листвы предлагают жителям Великих Лук 23.10.2024, 12:160 Есть в Замогилье старый пруд… 23.10.2024, 12:080 Псковский хирург спас жителю Скадовска ногу
23.10.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: «Со Пскова я, странница, пришла собачку говорящую посмотреть»… 23.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 октября 23.10.2024, 11:510 В «Газпром газораспределение Псков» проходят профориентационные экскурсии для школьников 23.10.2024, 11:490 Более 6 тысяч тонн картофеля уродилось на полях Псковского района
23.10.2024, 11:380 Нетрезвый великолучанин на электробайке попался полицейским 23.10.2024, 11:280 Круглый стол на радио «ПЛН ФМ»: Муниципальная реформа в действии 23.10.2024, 11:270 Экс-кандидат на пост главы Гдовского района будет добиваться отмены результатов выборов в областном суде 23.10.2024, 11:231 Валентина Матвиенко вручила удостоверение сенатора Наталье Мельниковой
23.10.2024, 11:200 Дорогу возле памятника Невскому на Соколихе перекроют 27 октября 23.10.2024, 11:140 Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 23.10.2024, 11:110 «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на заключительный домашний матч сезона 23.10.2024, 11:030 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в выручке псковского магазина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru