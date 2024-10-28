Политика

ПЛН завершает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей - 2024»

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию ежегодного проекта «100 самых влиятельных псковичей». Сегодня завершается стартовавший 1 октября этап сбора предложений по персонам. В ближайшие часы, до полуночи, читатели ПЛН могут обратиться в редакцию и назвать имена тех, кто, по их мнению, наиболее влиятелен и заслуживает включения в рейтинг.

По результатам первого этапа будет составлен лонг-лист (длинный список) претендентов. В дальнейшем привлеченные редакцией эксперты составят список ста самых влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования. Итогом работы станет формирование и публикация на сайте ПЛН новой версии ежегодного рейтинга.

Свои предложения направляйте на электронный адрес redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Рейтинг-100». Просим указывать в сообщениях фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, его должность или род деятельности, а также его основные достижения. Под влиятельностью мы понимаем возможность оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах. То есть это не оценка деятельности или уровень доверия/недоверия.

Напомним, проект «100 самых влиятельных псковичей» реализуется с 2018 года. Он призван сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Ранее исследовательская работа ПЛН получила высокую оценку экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам всероссийского конкурса, проводимого авторитетным московским исследовательским центром, проект «100 самых влиятельных псковичей» вошел в число 12 наиболее детально проработанных.