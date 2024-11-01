Глава Усвятского округа Дмитрий Петров торжественно принял присягу

Глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров торжественно принял присягу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Усвятского округа.
Фотографии: администрация Усвятского муниципального округа
Председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко вручил Дмитрию Петрову удостоверение. Приветственный адрес от губернатора области Михаила Ведерникова вручила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.
Также с поздравлениями выступили депутаты областного Собрания Андрей Козлов и Олег Савельев, руководитель фракции от партии «Единая Россия», директор Усвятской средней школы Ольга Хянина и настоятель храма Преображения Господня поселка Усвяты иерей Иоанн.