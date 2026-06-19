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Пять избирательных кампаний проводят в Псковской области

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Пять избирательных кампаний проводят в регионе в 2026 году, рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков на открытии Общественного штаба по наблюдению за выборами 19 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«На выборах могут наблюдать представители политических партий, кандидаты и наблюдатели от Общественной палаты Псковской области. Это общественное наблюдение для нас важно, наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они охватывают все участки, и мы спокойны за наши избирательные комиссии», - сказал Сергей Кулаков.

Избирательная система всегда готовится к выборам, подчеркнул заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области.  

«После завершения единого дня голосования 2025 года мы сразу начали готовиться к следующей избирательной кампании. У нас проходит обучение для избирательных комиссий, комиссии всех уровней принимают участие в едином дне голосовании в разных статусах. Мы все делаем одно общее дело. У нас в этом году есть пять кампаний: федеральная (выборы в Госдуму), региональная (выборы депутатов Заксобрания) и еще три муниципальных кампании по дополнительным выборам, поэтому избирательная система работает. На данный момент у нас 567 участковых избирательных комиссий, об этом уже говорилось, 26 территориальных избирательных комиссии, 5 100 членов комиссий. Это большая армия членов избирательной комиссии», - заключил Сергей Кулаков. 

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Напомним, ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». ПЛН осуществляет медиаконтроль, оценивает предвыборную кампанию-2026, поддерживает проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области. Вместе с читателями и слушателями ПЛН FM мы стремимся сделать выборы более открытыми, прозрачными, конкурентными, а значит честными и легитимными.

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