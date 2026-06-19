Александр Козловский о ходе избирательной кампании: Наконец-то регионы увидят своих депутатов от других партий

За этот год Псковскую область посетили несколько депутатов Государственной Думы от оппозиционных партий, но раньше их здесь не видели, заявил депутат Госдумы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Депутат отметил, что подобные ситуации будут проходить по всей стране в преддверии выборов в Госдуму и заксобрания.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.
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