«Дневной дозор»: Будет ли новый состав Заксобрания местом для дискуссий?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Будет ли новый состав Законодательного Собрания Псковской области местом для дискуссий?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

На этапе предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на избирательную кампанию среди участников в Псковской области вдруг не оказалось многих известных действующих депутатов Заксобрания. О причинах этого тренда можно строить предположения. Многие политики, бизнесмены и активные публичные фигуры прошлых лет давно потеряли мотивацию участвовать в борьбе за кресло в региональном парламенте, не видят для себя никакого интереса в получении депутатского статуса. А кому-то из политических «долгожителей», работавших в нескольких созывах и поныне входящих в руководство Собрания и фракции, возможно, рекомендовали не участвовать, отойти и уступить место. После обновления состава в Заксобрании появится много новых лиц.

А станет ли «прилив свежей крови» поводом к изменениям в стиле работы регионального парламента? Вернется ли в его стены открытая дискуссия, конкуренция мнений, позиций, убеждений? Сегодня принято считать, что «парламент – не место для дискуссий». Яркий пример – даже по отчету губернатора о работе правительства за прошлый год у нынешних депутатов Заксобрания практически нет вопросов. Некоторые ветераны псковской политики отмечают, что боязнь «раскачать лодку», переходящая в позицию «чего изволите-с» (как выразился один из опытных депутатов, покидающих региональный парламент), стали «фирменным стилем» работы нынешнего депутатского корпуса.

Апологеты такого стиля взаимодействия исполнительной и законодательной (формально – равных по закону) ветвей власти заявляют «об управляемости» и «конструктивном диалоге». Критики сложившейся в Заксобрании атмосферы непублично говорят о «застое» и «болоте». Станет ли в регпарламенте больше открытой дискуссии, обмена мнениями после вливания «свежей крови»? Будет ли обновленный состав Заксобрания местом для дискуссий? Об этом и не только поговорим в программе «Дневной дозор».

Высказываясь о целях депутатских обсуждений, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов отметил, что ценность дискуссии — в её содержательности, а не в демонстрации готовности критиковать власть.

«Я сторонник предметной дискуссии, а не дискуссии ради того, чтобы показать, какие мы замечательные депутаты и как готовы критиковать правительство».

Многоопытный парламентарий, экс-депутат Госдумы и Верховного совета РСФСР, депутат нескольких созывов Псковского областного Собрания от «Единой России» Виктор Антонов хотел бы верить в то, что новая, «молодая кровь» сможет несколько «встряхнуть» Законодательное Собрание. Однако прогноз, по которому порядка 50% кресел могут занять новые, мало кому известные парламентарии, его, скорее, настораживает.

«Дискуссии в Собрании должны быть. Я вспоминаю ярких людей и то, как это было у нас 10, 20, 30 лет назад. Парламент — это сообщество, в котором всё должно кипеть, на мой взгляд. Конечно, это должно быть в рамках закона, без всякого сомнения. Но то, что Грызлов (бывший спикер Государственной Думы Борис Грызлов) когда‑то сказал, будто парламент — не место для дискуссий, — это неправильно, так не должно быть. Дай Бог, конечно, чтобы так и получилось: проблем в обществе много, их надо решать, и было бы здорово, если бы они обсуждались. Мысли хорошие должны доходить до всех, в том числе до коллег в исполнительной власти. И ничего тут такого нет — это нормально. А вот как получится — не знаю. Я не знаю тех людей, которые придут. Тех, кто останется, не так много, потому что, похоже, у нас в парламенте будет примерно 50% новых людей. Кто они такие? Я их просто не знаю. Очень много новых людей, которые себя раньше в политике абсолютно не проявляли — мы их не видели, не слышали. Знаем только, что, наверное, люди порядочные. А вот что там и как — пока непонятно».

Не будет в следующем созыве и депутата областного Собрания от «Единой России», члена комитета по труду и социальной политике Армена Мнацаканяна. Однако, по его словам, уход из Заксобрания некоторых депутатов еще не означает, что они перестанут быть лидерами общественного мнения и не будут заниматься социально значимыми вопросами с целью улучшения жизни в регионе. Армен Мнацаканян не согласен с тем, что нынешний парламент Псковской области — не место для дискуссий. Он также выразил свое отношение к тем депутатам, которые придут на смену «старой гвардии».

«Я в корне не согласен с тем, что у нас не было дискуссий и всё прочее. Во‑первых, я сторонник того, чтобы, когда мы поднимаем вопрос, он был по делу, а не просто, чтобы сотрясти воздух. Во‑вторых, не только я, но и люди, которые долго работают в парламенте, говорят: если какой‑то вопрос поднимать, нужно делать это со знанием дела. Чтобы не опозориться и чтобы та сторона, которая слушает, понимала, о чём речь. Я не исключаю, что новый состав депутатов будет другим — и это действительно будут другие люди. Как депутат могу сказать: у нас были и громкие заявления, и серьёзные вопросы — мне за это не стыдно. Новым депутатам я желаю успехов. И самое главное — я буду рад, если они будут хорошо разбираться в темах, которые обсуждаются в Законодательном Собрании. Ещё раз подчеркну: если они сделают столько же, сколько мы сделали для развития и стабильности экономики и социальной жизни Псковской области, я буду искренне рад. Однако, если споры будут вестись ради рекламы — это одно. А если дискуссии идут по делу — я двумя руками "за"».

Депутат Псковской городской Думы, экс-депутат Псковского областного Собрания с 15-летним стажем Олег Брячак убежден в том, что вне зависимости от того, каким будет новый состав Законодательного Собрания Псковской области, сложившийся стиль его работы никоим образом не изменится, и вот почему.

«Вне зависимости от того, какие новые лица появятся в парламенте, стиль его работы не поменяется. Причина в том, что существуют общие установки для парламентов субъектов Российской Федерации — они задаются на федеральном уровне. Как мы знаем, у партии большинства выстроена чёткая вертикаль, и в её рамках строго соблюдается принцип прислушиваться к мнению "старших". Поэтому каких‑то серьёзных изменений в работе парламента, уверяю вас, не будет. Вряд ли кто‑то позволит себе вести себя иначе — партийная дисциплина и партийные установки задают чёткие рамки поведения. Иная ситуация могла бы сложиться, если бы в парламент проходили независимые депутаты — то есть те, кто не связан с партийными объединениями: самовыдвиженцы, одномандатники. В таком случае возможно появление других моделей поведения: такие депутаты не зависят от политических объединений и могут действовать более автономно. Но сейчас практически все депутаты имеют партийную принадлежность. Соответственно, они выполняют указания и придерживаются той модели поведения, которую диктует им руководство сверху»

Депутат Законодательного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский положительно относится к тому, что после выборов-2026 в региональном парламенте появятся новые лица. Он объяснил, почему считает такое кадровое обновление абсолютно естественным процессом.

«Первое, что хочется сказать: ротация парламента — это не только нормально, но и необходимо. Наверное, это и есть своего рода демократия: когда парламент представляют не одни и те же люди из года в год, а когда происходит нормальная, здравая ротация — исходя из электоральных предпочтений, политической конкуренции и вообще в целом интересов общества. А что касается, будет ли это поводом для дискуссий, то дискуссии, на самом деле, не утихали — будь они публичные, кулуарные. Дискуссии есть всегда. И я думаю о том, что приток "новой крови", конечно же, должен усилить эту дискуссию — в разных форматах, на разных уровнях. Тем более мы видим, что будет много "Героев земли Псковской". Я верю в этих людей, уверен, что граждане их поддержат. Я думаю о том, что это будут новые лица в политике. И, как любой новый человек в политике, у него возникнут вопросы. А вопросы порождают дискуссии».

Один из немногих депутатов Заксобрания, который делал парламент более-менее оживленным, — депутат и председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук. Он считает, что и при следующем созыве едва ли вернется оживленная дискуссия.

«Парламент — это как раз место для дискуссий. Иначе в нём просто нет смысла. А насчёт того, изменится что‑нибудь или нет, — это зависит от самих вновь избранных депутатов. Можно судить по итогам праймериз, которые провела "Единая Россия" (мы все понимаем: большинство в парламенте будет от "Единой России"). Я смотрю на тех, кто участвовал в праймериз и прошёл дальше, — подавляющая часть этих людей мне не знакома. Как они себя поведут, как будут проявлять себя во время работы, если их изберут — непредсказуемо. С большой долей вероятности могу предположить, что изменится очень мало что».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от КПРФ Владимир Панченко согласен с тем, что последние созывы в тогда еще областном Собрании не отличались оживленными выступлениями. Не ожидает он каких-либо острых дебатов и в новом созыве.

«Я бы не сказал, что и этот состав парламента был оживлённым. Оживлённым он был три созыва назад — тогда были настоящие баталии. А на сегодняшний день баталий уже нет: вертикаль власти установлена, и большинство "Единой России" не позволяет каких‑либо острых дискуссий. По моему мнению, следующий созыв будет таким же — тихим и спокойным. Может быть, где‑то и есть активность — как говорят, депутаты активно обсуждают вопросы на фракциях. Но где вы видели настоящую активность на сессиях? Её нет. Всё. Вертикаль власти установлена».

В этой программе наши собеседники делились мнениями о том, сможет ли новый состав Заксобрания сделать его местом для дискуссий, и мнения их традиционно разделились. В большинстве регионов парламенты превратились в «придаток» исполнительной власти. И наш регион в этом плане не исключение, так считают многие депутаты, но далеко не все готовы озвучивать это публично. Одни наши комментаторы убеждены, что никаких баталий и ярких выступлений в Заксобрании уже давно нет, и вряд ли они там появятся. У некоторых столь масштабная смена состава Законодательного Собрания вызывает чувство настороженности. Однако станет ли новый состав Заксобрания площадкой для дискуссии, мы узнаем уже осенью этого года.

Александра Братчикова