Рейтингомер: кадровый центр Минздрава, почта без почтальонов и круговорот депутатов

Категорически всех приветствую! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Никто

Самую низкую отрицательную оценку -5 в этот раз не ставим никому. За прошедшую неделю ни один из представителей псковского политического класса не потерпел сокрушительного поражения, не вляпался в резонансный скандал и не получил позорную отставку.

-4 Дмитрий Матвеев

Минус четыре получает президент группы компаний «Кабош», экс-депутат областного Собрания Дмитрий Матвеев из-за очередной порции сообщений на тему, кому и сколько миллионов задолжали его предприятия. Наблюдая за нескончаемой сагой об их взаимоотношениях с налоговой инспекцией, судебными приставами, контрагентами и прочими интересантами, приходим к выводу, что проблемы бизнесмена продолжают расти как снежный ком.

-3 Юрий Михайлов

Директору государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Юрию Михайлову ставим сегодня тройку со знаком минус и выражаем обеспокоенность по поводу появившихся в масс-медиа сообщений о задолженности предприятия и прочих проблемах. Надеемся, сложившаяся ситуация не будет усугубляться и руководству ГП вместе с властями удастся из нее оперативно выйти.

-2 Дмитрий Петров

Не особо рассчитывая на почту, двойку со знаком минус голубями отправляем в Усвятский округ тамошнему главе Дмитрию Петрову. Причина в его пространном комментарии по поводу обсуждаемой в Усвятах темы закрытия почтового отделения. Мол, это федеральная структура, не в моей компетенции, но я все-таки прокомментирую. Никто почту не закрывает, но работать там некому. Установленный сейчас график — два раза в неделю по 4 часа — вынужденная мера, но мы на связи с Почтой и чего-то там прорабатываем.

-1 Андрей Маковский, Артур Гайдук

Артур Гайдук. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус один отдаем сразу двум депутатам Законодательного Собрания Псковской области по итогам последней для нынешнего созыва сессии. Региональный парламентарий от «Новых людей» Андрей Маковский своим выступлением изрядно позабавил публику - по его словам, выходит, будто «Новые люди» решили все проблемы в регионе. Ну а депутат от псковского «Яблока» Артур Гайдук раскритиковал отказ от использования комплексов обработки избирательных бюллетеней на предстоящих выборах. На наш взгляд, вышло нелогично и странно, ругали-ругали эти КОИБы, а как отменили — они вдруг оказались чудесными.

0 Евгений Сотник

Фото: Евгений Сотник / «ВКонтакте»

Нейтральную оценку 0 получает свежеиспеченный депутат Псковской гордумы от КПРФ Евгений Сотник. Предприниматель уже имеет мандат депутата Красногородского окружного собрания, а теперь займет место досрочно сложившего полномочия депутата Бориса Прилипкина.

+ 1 Петр Алексеенко, Вадим Нэдик

Плюс один заработали двое. Первый секретарь обкома КПРФ на сессии ЗакСа обратился к реальной проблеме — работе «Почты России», а в выходные на предвыборном съезде КПРФ в Москве получил 4-е место в региональной группе кандидатов. Положительную оценку ставим и региональному министру культурного наследия Вадиму Нэдику. Возглавляемое им ведомство выиграло «золотой диплом» по итогам всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие-2026».

+2 Александр Братчиков

Теперь уже бывший зампредседателя Законодательного Собрания Псковской области, экс-руководитель бюджетного комитета Александр Братчиков получает плюс два за честность и мужской поступок. Опытный парламентарий принял для себя решение завершить на данном этапе депутатскую карьеру. Поэтому не стал еще три месяца, оставшиеся до выборов, сидеть и получать зарплату вице-спикера из регионального бюджета. Считаем, что это достойный уважения шаг.

+3 Марина Гаращенко

Строчкой выше, на плюс три, поднялась министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. Отмечаем, что ее команда продолжает планомерно решать кадровую проблему в сфере здравоохранения региона и создает Кадровый центр. Новая структура возьмет на себя решение задач по привлечению врачей в регион, поиску сотрудников для больниц, информированию граждан о вакансиях и мерах поддержки медиков.

+4 Дмитрий Мельников

Плюс четыре заслужил председатель областного отделения Российского детского фонда, руководитель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников. На минувшей неделе в Пскове проходило заседание правления этой благотворительной организации, на него съехались представители десятков субъектов РФ. Работа Псковского отделения Российского детского фонда получила положительные отзывы коллег.

+5 Михаил Ведерников

Плюс пять получает губернатор Михаил Ведерников. Работа Псковской области в сфере межнациональных отношений получила высокую оценку со стороны замруководителя администрации президента России Магомедсалама Магомедова. Он, а также полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов побывали в регионе и обсуждали задачи органов власти по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. Отметим также, что в этот день в Псковской области открыли новый мемориальный комплекс защитникам Отечества, созданный при непосредственном участии и поддержке правительства региона.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!