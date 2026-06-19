Александр Брод: Наблюдатели дисциплинируют избирательные комиссии

Общественный штаб по наблюдению за выборами показал свою востребованность и значимость, заявил член Совета по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод на открытии Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области 19 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Порядка 60% прошенных уделяют большое значение Институту общественного наблюдения, считают, что наблюдатели способствуют открытости выборов, дисциплинируют избирательные комиссии, реагируют на возможные проблемные ситуации», - сказал Александр Брод.

Сейчас в регионах началась подготовка тренеров, которые, в свою очередь, будут готовить общественных наблюдателей, отметил председатель Ассоциации НОМ.

«Я посетил за последние месяцы несколько регионов, в том числе посмотрели с коллегами форумы общественных наблюдателей в Красноярске, в регионах Приволжского федерального округа, побывал в Республике Дагестан. Все общественные штабы начинают свою работу, уже выстроены планы по проведению круглых столов, подписанию соглашений с политическими партиями, общественными организациями о взаимодействии, продумывают новые формы правового просвещения избирателей», - добавил Александр Брод.

Общественный штаб по наблюдению за выборами-2026 открылся в Пскове на улице Советской, 15А.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области назначены на 20 сентября.

Напомним, ранее ПЛН объявила о старте нового проекта - «Знак качества». ПЛН осуществляет медиаконтроль, оценивает предвыборную кампанию-2026, поддерживает проекты Общественного штаба по наблюдению за выборами и инициативы Избирательной комиссии Псковской области. Вместе с читателями и слушателями ПЛН FM мы стремимся сделать выборы более открытыми, прозрачными, конкурентными, а значит честными и легитимными.