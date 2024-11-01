Политика

Ирина Толмачева будет достойно работать в областном Собрании — Александр Братчиков

Ирина Толмачева будет достойно работать в Псковском областном Собрании депутатов. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ирина Толмачева уже имела опыт работы в областном Собрании. Коллеги отзываются о ней хорошо, положительно, также положительно отзывается руководитель областного Собрания. Поэтому я думаю, что она будет достойно работать в Псковском областном Собрании депутатов», - сказал Александр Братчиков.

Напомним, мандат Натальи Мельниковой в Псковском областном Собрании получит Ирина Толмачева, решение принято в ходе голосования регионального политсовета «Единой России».