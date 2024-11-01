Политика

Стало известно, кто получит мандат Натальи Мельниковой в областном Собрании

Мандат Натальи Мельниковой в Псковском областном Собрании получит Ирина Толмачева, решение принято в ходе голосования регионального политсовета «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Напомним, полномочия депутата Псковского областного Собрания депутатов по единому избирательному округу Натальи Мельниковой прекратили досрочно в связи с тем, что ее делегировали на должность сенатора Российской Федерации – представителя от Псковского областного Собрания депутатов.

Смотрите также Полномочия депутата областного Собрания Натальи Мельниковой прекратили досрочно

Ирина Толмачева родилась 24 декабря 1975 года в деревне Соловьи Псковской области.

Окончила Псковский сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер, затем Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (экономист по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит).

Трудовую деятельность начала в Агрокомплексе «Псковский». В ООО «ПсковАгроИнвест» работает с 2003 года: прошла путь от бухгалтера до генерального директора предприятия.

В 2012 году была избрана в состав Псковского районного Собрания депутатов пятого созыва по одномандатному округу №4.

9 сентября 2018 года одержала победу на дополнительных выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №12 (часть Псковского района - Завеличенская волость, Краснопрудская волость, Логозовская волость, Ядровская волость, Тямшанская волость, часть города Пскова). За кандидата, выдвинутого «Единой Россией», проголосовало 41,18% избирателей, принявших участие в выборах.

На выборах депутатов областного Собрания в 2021 году входила в списке кандидатов от «Единой России» в региональную группу №7 под вторым номером (первым был Николай Тесля). Региональная группа №7 (соответствует одномандатному избирательному округу №7):