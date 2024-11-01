Политика

Елена Иванова: Для меня большая честь и ответственность возглавить Бежаницкий округ

Стать главой Бежаницкого муниципального округа — большая честь и ответственность, заявила вновь избранная глава муниципалитета Елена Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Для меня большая честь и ответственность возглавить свой Бежаницкий район. В нем я родилась и всю жизнь работаю. Я благодарю за поддержку губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и депутатов Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа, которые сегодня поддержали мою кандидатуру. Я буду реализовывать все планы, которые были намечены командой администрации главы района Михеева Сергея Константиновича. Эти планы сегодня были представлены депутатам. Это планы по продолжению социально-экономического развития в части догазификации, которая сейчас идет в районе, по капитальному ремонту учреждений образования и культуры, по благоустройству территорий», - сказала Елена Иванова.

Также она отметила, что в вопросе проведения реконструкции очистных сооружений власти будут рассчитывать на региональную помощь.

«Имеются планы по развитию деревень Лющик, Фишнево. Будем вместе работать на благо жителей. В результате муниципальной реформы у нас произойдет консолидация финансов, что поможет решать более крупные вопросы для нашего населения. Будем учиться работать вместе, решать поставленные задачи», - дополнила глава Бежаницкого округа.

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Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.