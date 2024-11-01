Политика

Юрий Ильин: Муниципальная реформа приносит пользу жителям

В Псковской области продолжается реформа по преобразованию районов в муниципальные округа. Одним из первопроходцев на пути преобразований в 2023 году стал Опочецкий район, ставший муниципальным округом. О первых результатах реформы и планах на будущее в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Фото: Юрий Ильин

- Юрий Артамонович, вы очень опытный руководитель, досконально знаете проблемы вашего муниципального образования. Скажите, пожалуйста, какие из них вы считаете основными — и как их решить помогает муниципальная реформа?

- По итогам преобразования в муниципальный округ мы уже видим положительный результат. Прежде всего - это работа с дорогами и с освещением. Раньше было несколько территорий, на каждой были свои дороги и освещение. В связи с небольшими бюджетами получалось так, что каждый заключал договор на свой участок, и были трудности по нахождению подрядчика, по определению цены и ряд других сложностей. Сейчас мы в округе размещаем только один контракт, на который выходят крупные организации, и они могут себе позволить торговаться. В результате мы получаем экономию при торгах. Плюсом: все-таки, когда большой подрядчик выходит, то у него имеется разнообразная техника. И я считаю, что дороги, конечно, не сразу, но постепенно их содержание будет улучшаться. То же самое с освещением. Сейчас мы закупаем фонари на торгах большими партиями, последний раз более ста штук с установкой. Выходят подрядчики, снижают цену и выполняют контракт.

- В 2023 году в ходе реформы ваш район стал муниципальным округом, изменилась управленческая модель. У вас есть с чем сравнивать — в чем вы видите основные преимущества новой системы? Что она дает представителям органов местного самоуправления? Позволяет ли привлечь дополнительные финансы и использовать все возможности для развития муниципалитета?

- В данной системе управления эффективность повысилась за счёт оптимизации бюджетных процессов. Ранее, если у поселения возникал вопрос, требующий решения, но не хватало средств в бюджете, поселение было вынуждено обращаться за помощью в район. Это создавало определённые трудности и неудобства. Однако сейчас промежуточное звено отсутствует. Это означает, что любой вопрос, требующий решения, независимо от того, в каком либо поселении он возник, решается напрямую внутри системы управления. И время прохождения с момента обращения до момента решения вопроса уменьшается.

Смотрите также Муниципальная реформа от А до Я. ЛОНГРИД

- А что с плюсами для жителей вашего муниципального округа? Как реформа отражается на их жизни? И понимают ли люди смысл преобразований, что всё делается ради них, чтобы власть работала более эффективно и приносила землякам больше пользы?

- Мы стремились к сохранению одного из условий, чтобы количество и качество предоставляемых услуг, которые получали жители поселений, остались на прежнем уровне или даже по каким-то параметрам улучшилось. Потому что реформа проводится, в первую очередь, на благо людей. Если изначально у некоторых жителей были определенные недопонимания, куда обращаться, то в настоящее время данная проблема отсутствует. Все сотрудники, которые работали в поселениях, продолжают работать на прежних местах. Время выполнения работ и оказания услуг сократилось. Я считаю, что это плюс для людей.

- Чувствуете ли вы поддержку и помощь региональной власти — правительства Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым и депутатов регионального парламента. В чем конкретно она выражается?

- Помощь всегда есть, но для нашего округа она особенно важна, поскольку мы являемся первопроходцами. Я считаю, что любая возможная помощь, будь то методическая поддержка, обучающие семинары, выделение средств на подготовку проектно-сметной документации для больших проектов, всегда оказывается. Это позволяет нам в будущем заявляться на участие в нацпроектах. Особенно хотелось бы отметить помощь, которую оказывает Михаил Юрьевич Ведерников. Благодаря его инициативам мы можем получить поддержку в реализации проектов, направленных на развитие нашего округа. Также стоит упомянуть о территориальном общественном самоуправлении, которое поддерживает инициативы населения, необходимые на местах.

- Каковы ваши планы по развитию муниципального округа? Что должно произойти, чтобы вы удовлетворенно сказали: «Достигли результата — не зря проводили реформу»?

- С начала реформы мы уже достигли определенных результатов, но теперь перед нами стоят другие задачи. Они связаны с дальнейшим социально-экономическим развитием округа. Новая модель управления муниципалитетом дает нам возможность двигаться вперед и более эффективно решать проблемы, волнующие людей.

Беседовала Олесия Кривченкова