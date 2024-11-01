Причины снижения позиций КПРФ в Псковской области назвал Петр Алексеенко

На позиции КПРФ в Псковской области повлиял ряд факторов, в том числе противодействие властей, изменения в законодательстве, запретительные меры в период пандемии коронавируса и другие причины. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.
Он уточнил, что из-за COVID-19 запретили массовые скопления людей, а после отмены этого запрета началась СВО, что также повлияло на работу партии.
«Позиции снижались из-за этих условий. Власть пользовалась этими моментами, чтобы закрутить гайки. Ушли многие наши активные люди из-за возраста, несогласия с СВО или по другим причинам. Сейчас такие законы, когда шаг вправо, шаг влево — ты или экстремист, или иноагент. Это не только в нашем областном отделении. Мы видим, что в других отделениях ситуация тоже такая же», — добавил Петр Алексеенко, отвечая на вопрос ведущего о причинах потери псковскими коммунистами прежних позиций.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ напомнил, что в Псковской области на выборах президента Российской Федерации в этом году кандидат от КПРФ занял второе место. Также успехи есть и на региональном уровне.
«Четыре кандидата на этих выборах мы провели. В областном Собрании, если смотреть в процентном отношении, было 46 депутатов, 5 коммунистов. Сейчас 26 депутатов, у нас три. В процентном отношении от общего количества представительство не изменилось», – уточнил он.