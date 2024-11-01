Политика

Причины снижения позиций КПРФ в Псковской области назвал Петр Алексеенко

На позиции КПРФ в Псковской области повлиял ряд факторов, в том числе противодействие властей, изменения в законодательстве, запретительные меры в период пандемии коронавируса и другие причины. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

«В целом, конечно, нет удовлетворения проделанной работой. Итоги работы это показывают. Я не говорю, что мы достигли целей, я говорю, чтобы мы проводили работу, участвовали в выборах. Не на последних позициях оказались. Сравнивать нас сейчас с позицией КПРФ в прошлом нужно, исходя из обстановки, какой она была 10 лет назад, какие были законы, какие были у нас мероприятия. Тогда нам никто не мешал, мы свободно демонстрации могли провести, митинги большие могли провести по тем или иным вопросам. Потом начались временные ограничения, ввели муниципальный фильтр. Временная мера оказалась постоянной», – сказал Петр Алексеенко.

Он уточнил, что из-за COVID-19 запретили массовые скопления людей, а после отмены этого запрета началась СВО, что также повлияло на работу партии.

«Позиции снижались из-за этих условий. Власть пользовалась этими моментами, чтобы закрутить гайки. Ушли многие наши активные люди из-за возраста, несогласия с СВО или по другим причинам. Сейчас такие законы, когда шаг вправо, шаг влево — ты или экстремист, или иноагент. Это не только в нашем областном отделении. Мы видим, что в других отделениях ситуация тоже такая же», — добавил Петр Алексеенко, отвечая на вопрос ведущего о причинах потери псковскими коммунистами прежних позиций.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ напомнил, что в Псковской области на выборах президента Российской Федерации в этом году кандидат от КПРФ занял второе место. Также успехи есть и на региональном уровне.

«Четыре кандидата на этих выборах мы провели. В областном Собрании, если смотреть в процентном отношении, было 46 депутатов, 5 коммунистов. Сейчас 26 депутатов, у нас три. В процентном отношении от общего количества представительство не изменилось», – уточнил он.