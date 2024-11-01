«Единая Россия» обновила состав Центрального совета сторонников партии, сообщает официальный Telegram-канал партии.
В состав Центрального совета сторонников партии вошли:
- председатель Московского областного регионального Совета сторонников партии Елена Андреева;
- историк-архивист, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева;
- Герой России, руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Сергей Петров;
- Герой РФ, участник СВО Рустам Сайфуллин;
- исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов России Сергей Крюков.