Политика

Выборы руководства в команде Псковского отделения КПРФ пройдут 15 марта 2025 года

Выборы руководства в команде Псковского областного отделения КПРФ назначены на 15 марта 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении КПРФ.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение КПРФ

В Пскове прошел XV Пленум Комитета Псковского областного отделения КПРФ. На Пленуме присутствовал член ЦК КПРФ, депутат государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Олег Лебедев.

Перед началом работы пленума были торжественно вручены партийные и комсомольские билеты.

Пленум принял решение созвать XLIV конференцию Псковского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 15 марта 2025 года и внести в повестку дня XLIV конференции следующие вопросы:

Отчёт комитета Псковского областного отделения КПРФ за период работы с 13 марта 2021 года по 14 марта 2025 года.

Отчёт контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ за период работы с 13 марта 2021 года по 14 марта 2025 года.

Выборы комитета Псковского областного отделения КПРФ.

Выборы кандидатов в члены комитета Псковского областного отделения КПРФ.

Выборы контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ.

Выборы делегатов на XIX съезд политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

По всем вопросам работы были приняты соответствующие постановления.