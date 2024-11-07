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Политика

Глава Плюсского округа Наталья Иванова принесла присягу

11.11.2024 15:37|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония принесения присяги главой Плюсского муниципального округа Натальей Ивановой состоялась в Плюссе в недавно отремонтированном зале школы искусств. В знаковом для муниципалитета событии приняли участие спикер регионального парламента Александр Котов, вице-губернатор Игорь Шатурный, депутаты представительного органа местного самоуправления, главы муниципальных образований, представители общественности и духовенства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото и видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Мероприятие открыла председатель Плюсского окружного собрания Оксана Лазарева. «С первого дня работы в администрации Плюсского района – сначала в должности заместителя главы, а затем и главы района – вы целеустремлено трудились для процветания плюсской земли, чтобы жизнь и будни наших земляков стали более благоустроенными, а будущее уверенным и надёжным», - обратилась к Наталье Ивановой председатель представительного органа местного самоуправления. Оксана Лазарева отметила, что опыт практической деятельности назначенного депутатами руководителя округа сочетается с высоким уровнем компетентности, и вручила главе Плюсского муниципального округа удостоверение.

 

Наталья Иванова принесла присягу, дав клятву уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, Устав и законы Псковской области и Устав округа.

Приветственные слова губернатора Михаила Ведерникова главе Плюсского муниципального округа передал его заместитель Игорь Шатурный. «Депутаты видят вашу честную, открытую и профессиональную работу, Ваше стремление сделать округ более успешным и процветающим. Теперь на вас лежит ещё более серьёзная ответственность – показать эффективность проведённой муниципальной реформы», - зачитал адрес главы региона вице-губернатор. От себя Игорь Шатурный пожелал руководству округа успешно справиться со всеми поставленными задачами, подчеркнув, что одним из приоритетов предстоящей работы будет реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, поздравляя Наталью Иванову с новым этапом работы, отметил, что за плечами избранного руководителя округа уже много серьёзных оконченных проектов. «Ваше преимущество – опыт главы района. Мы видим, как меняется в лучшую сторону Плюсский район: это вопросы благоустройства, новое строительство, ремонт существующих объектов. Но самое главное – это умение использовать преимущества команды. Наша команда – это губернатор, правительство, депутаты районного собрания, ваша местная профессиональная команда и, конечно, областное Собрание депутатов – мы тоже готовы вам помогать и поддерживать. Если мы наши общие усилия объединим, то все задачи нам по плечу», - сказал спикер и пожелал работать так, чтобы были видны результаты. «Чтобы люди чувствовали, что окружные власти о них заботятся, слышат их и решают проблемы», - напутствовал Александр Котов.

Наталью Иванову также поздравил благочинный Плюсского благочиния отец Аарон. «Всегда надо помнить, что вы ответственны перед людьми, которые оказывают доверие, избрав на ту или иную должность. Люди вам доверяют, видят в вас надёжного руководителя. Делайте всё по совести, как вы и поступали ранее, и помните, что ваше новое служение должно быть в первую очередь направлено на людей», - сказал священнослужитель. 

В ответном слове Наталья Иванова поблагодарила региональные власти, коллег и земляков за поддержку. «Тот шаг, который я сделала, участвуя в конкурсе на должность главы округа, был абсолютно сознательный. Потому что я готова служить плюсскому краю, в котором родилась и выросла. Я готова приложить все свои силы для его развития и процветания и обещаю сделать всё возможное, чтобы за результаты работы не было стыдно перед жителями Плюсского округа», - заверила Наталья Иванова.

По окончании официальной церемонии главу округа также поздравили главы муниципалитетов Наталья Фёдорова и Александр Волков, бывшие главы поселений, военный комиссар по Струго-Красненскому, Гдовскому и Плюсскому районам Фёдор Закиров.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах. 

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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