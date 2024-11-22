Политика

Работу местных отделений партии «Единая Россия» отметил Александр Козловский

Работу местных отделений партии «Единая Россия» отметил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на открытии партийной конференции регионального отделения 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие однопартийцы – у нас 23 партийных проекта и о каждом есть что сказать. И все это результат вашего труда, ваших усилий, совместных усилий всей нашей большой команды – команды губернатора», – сказал Александр Козловский.

Он отметил работу местных отделений и поблагодарил Островское, Красногородское, Усвятское, Новоржевское, Куньинское Пустошкинское, Бежаницкое, Псковское городское, Печорское, Гдовское, Великолукское городское, Невельское, Палкинское, Плюсское, Стругокрасненское, Локнянское местные отделения.

«Дорогие соратники! Сегодня на конференции мы будем выбирать делегатов на съезд, который состоится в декабре. А сразу после закрытия Конференции мы с вами обсудим новые подходы к роли Первичных отделений, которые предлагает. Секретарь Генерального Совета Партии Владимир Владимирович Якушев и полностью поддерживает наш председатель Дмитрий Анатольевич Медведев. Немного забегая вперед скажу, что роль первичных отделений партии, с каждым годом будет усиливаться и предложения, которые мы с вами сформулируем сегодня будут учитываться в документах съезда», – заключил парламентарий.

На конференции планируется выбрать делегата на XXII съезд «Единой России». Кроме того, будут приняты решения по вопросам ротации руководящих органов регионального отделения партии.

Как сообщалось ранее, в местных отделениях «Единой России» состоялись конференции, на которых активисты и сторонники партии подводили итоги работы за год и определяли приоритетные задачи.

Напомним, «Единая Россия» проведет съезд 14 декабря. Партия уже начала подготовку к думским выборам. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.