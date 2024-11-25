Политика

Владимир Кузь об успехах нового главы Гдовского района и ситуации с ТКО

Гдовский район никогда так часто не упоминался в прессе, как в этом году. Уход прежнего главы Алексея Васильева, потом безрезультатные попытки перехода в округ, затем выборы нового главы Ивана Мешкова. Заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь рассказал о ситуации в Гдовском районе, успехах Ивана Мешкова на новой должности. Кроме того в эфире радио ПЛН FM депутат оценил темпы строительства экотехнопарка в Палкинском районе.

— В настоящий момент Ивану Александровичу Мешкову удалось погрузиться в проблематику района, создать работоспособную команду, найти общий язык с местными элитами? Вы его поддерживаете?

— Да, конечно, я поддерживаю Ивана Мешкова. Действительно, Гдовский район в этом году как никогда часто звучал во всех новостных каналах региональных и, наверное, федеральных. Непростой округ, непростая политическая ситуация. Иван Александрович победил на выборах, победил с уверенным результатом. Нашел ли он взаимопонимание с жителями? Я считаю, что да. Он достаточно эффективно отработал предвыборную кампанию, он объехал полностью весь район, он пообщался практически с каждым жителем. Было колоссальное количество встреч. Проблематика, которую озвучивал с жителями, прорабатывается. Иван Александрович начал формировать свою команду. Сейчас у него два заместителя. Я думаю, что жители Гдовского района уже их знают.

Смотрите также Иван Мешков: Я осознаю всю ответственность поста главы Гдовского района

Действительно, работы очень много, он еще разбирается в определенных вещах. Но в целом он уже приступил к своим обязанностям, выполняет их. Мы с ним созваниваемся, периодически встречаемся, обсуждаем. Где-то я ему что то подсказываю, где то он меня просит на что то обратить внимание. По крайней мере, у нас есть с ним взаимодействие. Я знаю, что он и с политическими элитами взаимодействует на территории района. Он не боится общаться и с оппозицией, если это конструктивный диалог либо конструктивная критика. К диалогу он всегда готов. Он достаточно открытый человек, хозяйственник. Будем надеяться, что в Гдовском районе ситуация поменяется. Мы будем ему всячески помогать, поддерживать это.

— Сейчас, вы считаете, к этому есть определенные предпосылки?

— Вопрос даже не в предпосылках, а в том, что мы это обязаны сделать. Хватит уже устраивать какие-то подковерные игры. Страдает от этого население. Разваливали эту систему управления, как могли. Наша задача сейчас: собрать, нормализовать и поставить ее на рельсы для того, чтобы у людей не возникало сложностей. В любом случае, мы ради людей должны все делать.

— Иван Мешков объехал все, всю абсолютно территорию района. Сказалось ли на такой форме работы опыт депутатской деятельности Ивана Александровича на территории города Пскова?

— Даже вспоминая свой опыт, ты здесь не боишься общаться с людьми. Это важный момент. Здесь важно именно слышать людей. Некоторые люди боятся даже выступить перед пятью людьми. Кто-то боится даже тост сказать, и это абсолютно нормально. Опыт работы депутатом позволяет слышать людей и говорить с ними. Он позволяет понимать, куда, в какие органы власти, в какие кабинеты стучаться, каким образом общаться с органами исполнительной власти. Это тоже все очень важно. Иван Александрович отработал в городской Думе, там тоже непросто. И округ у него был непростой, но достаточно неплохо он работал. Это позволило ему и в Гдовском районе достаточно эффективно работать.

— В этом сезоне все мы – жители Псковской области – стали заложниками «мусорного коллапса». Досталось и Пскову, и районам. По территории вашего округа ситуация стабилизировалась? Также не так давно депутаты Псковского областного Собрания посетили строительство экотехнопарка в Палкинском районе. Вы участвовали в выезде по площадку строительства экотехнопарка – как оцените скорость?

— Мы в России долго запрягаем, а потом начинаем нормально ехать. Дай Бог, что и в мусорной реформе у нас так будет. Действительно, мы столкнулись с коллапсом. Особенно заметно это было в Псковском районе. Гдовскому району тоже досталось. Мы с коллегами ездили в Палкинский район, где идет строительство экотехнопарка. Строительство идет, это уже радует, техника есть, подрядчик работает. Будем ездить, смотреть, как идёт строительство. Очень надеемся, что в следующем году объект запустят. Экотехнопарк нам жизненно необходим.

Беседовала Любовь Кузнецова