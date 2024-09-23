Политика

Иван Мешков: Я осознаю всю ответственность поста главы Гдовского района

Глава Гдовского района Иван Мешков поблагодарил избирателей за поддержку на выборах. Торжественное мероприятие по вступлению Ивана Мешкова в должность состоялось сегодня, 24 сентября, в Центре досуга и культуры города Гдова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые коллеги и гости, хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку в избирательной кампании. От моего решения выдвинуть свою кандидатуру до победы», - сказал Иван Мешков.

Иван Мешков отметил, что он и его команда осознают всю ответственность, возложенную на них, и готовы приложить все усилия для улучшения жизни жителей Гдовского района. «Сегодня, вступая в должность, я осознаю всю ответственность этого поста. Я и моя команда готовы приложить все усилия и сделать жизнь Гдовского района лучше и комфортнее. Я готов работать над развитием туристического потенциала региона, над созданием новых рабочих мест. Мы вместе сможем преодолеть все трудности», - заключил глава района.

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов. В 2022 году выборы главы выиграл единоросс Алексей Васильев с результатом 74,09%. Он ушел с поста в марте 2024 года.