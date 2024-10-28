ЖКХ

Процесс шлифовки: о настоящем и будущем «мусорной реформы»

Сессия Псковского областного Собрания 31 октября началась с обсуждения работы по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов. К этой теме депутаты возвращаются в восьмой раз с начала действия «мусорной реформы». Первый парламентский час, посвящённый обращению с ТКО, прошёл в январе 2018 года - ещё до выбора первого регионального оператора. Сейчас ему на смену пришёл новый, на этот раз с государственным участием. Парламентарии заслушали доклад о деятельности компании, уточнили перспективы экотехнопарка в Палкинском районе, площадку строительства которого посетили ранее, и выяснили, изменится ли в обозримом будущем тариф. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

По утверждённому плану

С кратким докладом по теме обращения с ТКО выступила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева. Она проинформировала народных избранников о доле населения, охваченного услугой (на данный момент - 95%), о количестве объектов размещения отходов (15) и функционировании двух предприятий для сортировки и обработки ТКО в Псковском и Великолукском районах, а также объекта утилизации в Плюссе.

В настоящее время услугу по обращению с ТКО для физических и юридических лиц в северной и южной зонах региона оказывает ООО «Экогрупп», напомнила Ксения Григорьева. Компания самостоятельно транспортирует ТКО с территорий 19 муниципалитетов, ещё в 7 этим занимаются подрядчики.

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«В соответствии с указом президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" необходимо создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающую сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза», - озвучила планы докладчица.

Достижению этих целей должно поспособствовать появление долгожданного экотехнопарка, который возводится в Палкинском районе. На данный момент общий процент технической готовности объекта с учетом закупки оборудования и материалов составляет 43%. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы согласно утвержденному календарному плану, закуплено основное технологическое оборудование, с октября осуществляется поставка и монтаж. Государственный надзор осуществляют Северо-Западное управление Ростехнадзора по Псковской области и Управление Росприроднадзора по Псковской области.

Ксения Григорьева сообщила, что подрядчику поставлена задача обеспечить строительную готовность экотехнопарка к концу текущего года, после чего специалисты приступят к пусконаладочным работам. Их завершение и процедура лицензирования парка запланированы на первый квартал 2025 года. Предполагается, что после запуска предприятие обеспечит сортировку всего объема отходов (250 тыс. тонн/год), образующихся на территории Псковской области.

Прогнозировать сложно

Будут ли исполнены эти сроки, и когда современный комплекс начнёт свою работу? Точных ответов на эти вопросы пока что ни у кого нет.

Ещё в начале сессии депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский, который и инициировал парламентский час по данной теме, констатировал: материалы постоянно дорожают, меняется логистика, поэтому говорить о датах окончания строительства экотехнопарка сложно. При этом народный избранник заметил, что введения объекта в эксплуатацию ждет весь регион, ведь от этого зависит экологическая безопасность.

«В этом году мы на себе ощутили "мусорный коллапс", когда бизнесмены спекулировали вопросами ради собственной выгоды. Сейчас областные власти взяли ситуацию под контроль», - напомнил Андрей Маковский. По его словам, именно этот вопрос сегодня беспокоит население: не повторится ли подобная ситуация в будущем?

«Мусорного коллапса однозначно не будет. Мы этого не допустим», - заверила парламентариев Ксения Григорьева.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Алексей Севастьянов выразил опасения на этот счёт.

«Я не разделяю спокойную позицию правительства региона по поводу того, что мы прошли мусорный коллапс, и все будет хорошо», - такое мнение он озвучил, выслушав ответы на свои вопросы.

Депутат спросил, сколько средств получил новый регоператор из областного бюджета (порядка 300 млн рублей), каковы данные по собираемости «мусорного» платежа (задолженность порядка 100 млн рублей), и сколько времени понадобится для выхода «Экогрупп» на самообеспечение («прогнозировать сложно»). Алексей Севастьянов призвал не забывать, какой дорогой ценой обошлась региону смена оператора, и заявил о необходимости составления чётких экономических расчётов и прогнозов, в том числе и в части тарифа. Он уверен, что рано или поздно будет сделан перерасчет, что явно огорчит людей.

На необходимость корректировки стоимости услуги по обращению с ТКО обратили внимание многие его коллеги. Все они сошлись во мнении, что тариф вырастет. Правда, как отмечают областные власти, точные цифры сейчас прогнозировать сложно.

«Как показала практика и работа регоператора, тарифа недостаточно, чтобы осуществлять его деятельность. Тариф на работу может быть определен только после отбора и проведения конкурса. Сейчас регоператор временный и вынужден жить с тем тарифом, который есть», - ответила Ксения Григорьева на вопрос вице-спикера областного Собрания Александра Братчикова («Единая Россия»), который поинтересовался, хватает ли собираемых средств на полноценную работу предприятия и оплату труда сотрудников.

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«Бытует мнение, что регоператор завышает объемы вывоза мусора с целью завышения тарифа», - поделился наблюдениями коммунист Дмитрий Михайлов.

Врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ эту информацию не подтвердила и заявила, что данные прозрачны, на полигонах ведется контроль, отчёты предоставляются, и все цифры сходятся.

Платить потребителям

Региональный оператор по обращению с ТКО будет эффективно работать только в случае установления экономически обоснованного тарифа, считает председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. При этом неважно, государственная это компания или коммерческая. По мнению спикера регионального парламента, услуга по обращению с ТКО в принципе не может быть дешевой, по крайней мере, если вести эту работу грамотно, с учетом современных экологических требований (а не «загрузил - привез - выгрузил на свалку»).

Александр Котов подчеркнул, что областной комитет по тарифам должен всё четко просчитать. Идеально, если региональный оператор уложится в установленные показатели, и население сможет оплачивать выставленные квитанции. Однако в случае, если тариф окажется слишком высоким, придётся искать выход из сложившейся ситуации. Председатель Собрания напомнил, что в областном бюджете ежегодно предусматривается порядка 800 млн рублей на компенсацию предприятиям разницы в тарифах на другие коммунальные услуги.

«Если мы увидим, что его величина будет не соответствовать платежеспособности населения, нам придется принимать решения, в том числе и предусматривая необходимые средства в бюджете области, иначе эта машина работать не будет», - предупредил он.

Александр Котов заметил, что затраты предстоят колоссальные. Сейчас ведется строительство экотехнопарка, впоследствии нужно будет организовать работу мусороперегрузочных станций - всё это достаточно серьезные капитальные вложения.

«Я думаю, что сейчас сложно сделать прогноз, не очень понятно, какая будет в совокупности сумма. Наверное, мы в ближайшее время сможем это все увидеть и планировать в том числе и нашу работу. Я боюсь показаться непопулярным, но надо все-таки и с населением работать и говорить о том, что любая коммунальная услуга должна оплачиваться нами - потребителями. Если мы с вами будем стремиться к тому, чтобы порождать иждивенчество, ни к чему хорошему это не приведет», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Он отметил необходимость дальнейшей работы совместно с правительством и губернатором по доведению экологической реформы до ума. «Сейчас происходит процесс шлифовки, давайте вместе все это шлифовать», - обратился он к коллегам-депутатам.

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный подтвердил, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области скорректируют, но пока что это «уравнение с неизвестными».

«Мы на следующий год будем полностью менять схему транспортных потоков с учетом экотехнопарка. Мы складываем все эти составляющие, и к декабрю мы будем четко понимать, какие цифры из бюджета нам потребуются на субсидирование. Мы готовы рассматривать эти вопросы и информировать депутатов, чтобы было понятно, в каком направлении мы двигаемся», - анонсировал вице-губернатор.

С учётом потребностей

Интересовали народных избранников и другие не менее важные вопросы, которые следует учесть в обозримом будущем. К примеру, заместитель председателя областного Собрания Армен Мнацаканян предложил заранее продумать подъезды к экотехнопарку, чтобы не допустить коллапса на федеральной трассе. Речь о возможном завозе мусора через деревню Дуловка в Островском районе.

Этот муниципалитет, кстати, в очередной раз помог региону с приемом мусора. Однако лимиты уже превышены, указал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов («Единая Россия»). Он обратился к правительству с просьбой обезопасить предприятие. «Просьба заключить, может, какое-то соглашение, где отразить, что выхода другого нет, ситуация патовая, остается только принимать мусор», - предложил он.

Игорь Шатурный сообщил, что власти понимают ситуацию и ведут переговоры с собственником, чтобы минимизировать для него последствия. «Благодаря ему мы имеем возможность с минимальными расходами вывозить ТКО сейчас. В другом случае нам бы потребовалось на 20-30% расходов больше, если бы мы использовали полигоны в других районах», - отметил он.

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко тем временем уточнил, каковы сроки строительства станций перегрузки мусора в муниципалитетах, и где они появятся.

«Месторасположение мусороперегрузочных станций определится после ввода в эксплуатацию экотехнопарка, сегодня трудно сказать, где именно регоператору будет удобно это делать. При заказе проекта на разработку новой территориальной схемы по обращению с ТКО данные моменты проработают», - пообещала Ксения Григорьева. Виктор Остренко добавил, что к этой работе должны подключиться и представители Собрания.

Перспективами существующих сортировочных комплексов ООО «СпецТрансКом» и ООО «Экологистика» после запуска экотехнопарка поинтересовалась депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко («Единая Россия»).

«Сейчас проводятся встречи с тех сортировочных комплексов, которые есть на территории области, вопрос прорабатывается правительством», - ответила ей врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ. Она также заверила, что после ввода в эксплуатацию экотехнопарка раздельный сбор мусора не прекратится.

Обеспокоенный этой темой депутат от партии «Яблоко» в региональном парламенте Артур Гайдук заметил, что в настоящее время происходит смешивание бытовых отходов, и надо либо перестать тратить деньги на раздельный сбор, либо приобретать необходимую технику. «Иначе это абсолютно бесполезная трата средств», - уверен он.

Напомним, что в преддверии сессии депутаты посетили площадку строительства экотехнопарка в Палкинском районе, чтобы лично оценить ход работ. «Согласитесь, не погрузившись в строительный процесс, трудно строить какие-либо прогнозы. Да и в целом лучше этого не делать. Мы видим, что стройка ведётся активно, есть подрядчик, есть строители, строительная техника, практически полностью закуплены необходимые материалы, оплачено все технологическое оборудование. Это говорит о том, что рано или поздно (лучше, конечно, рано) строительство объекта будет завершено, и у нас появится современный комплекс, который позволит в соответствии с экологическими требованиями заниматься сбором, транспортировкой, сортировкой и утилизацией отходов», - подвёл итог обсуждению Александр Котов.

Мы с ним полностью солидарны: прогнозы - дело неблагодарное. Остаётся лишь верить, что экологическую реформу действительно доведут до ума в скором времени, а губернатору и депутатам больше не придётся «разруливать» мусорные коллапсы. Работы в сфере обращения с ТКО ещё непочатый край, но даже невооружённым глазом видно, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Главное - снова не откатываться назад.

Ульяна Лаблюк