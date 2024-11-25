Политика

Михаил Иванов: «Партия пенсионеров» никогда не была оппозиционной

Позицию «Партии пенсионеров» по отношению к власти обозначил заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов в рамках передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Существует 36 партий у нас в регионе. Что называть оппозицией? Классический пример: выборы в Америке. У них диаметрально противоположные мнения по ряду вопросов. У нас практически все выступают с той позиции, чтобы всем жилось хорошо. Вопрос в том, что каждый видит определенные направления. Оппозиционной к власти партия пенсионеров никогда не была», - заявил Михаил Иванов.

Он также отметил, что основной вопрос, в который упирается реализация тех или иных инициатив от оппозиционных партий, это бюджет.

«Некоторые предлагают строить хрустальные замки. Вам для этого нужен бюджет Москвы. Бюджет Псковской области соотносится с бюджетом, выделяемым на подсветку зданий в столице. Не нужно строить хрустальные замки, нужно делать так, чтобы людям жилось лучше. Было бы неограниченное количество денег — тогда и можно было бы императорские планы строить», - подчеркнул депутат.