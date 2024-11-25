Политика

«Разведите сына с плохой женой»: Михаил Иванов рассказал о необычных обращениях граждан

Жители Псковской области зачастую обращаются в региональное отделение «Партии пенсионеров» с необычными запросами, а порой переходят на личности. Об опыте взаимодействия с избирателями в прямом эфире в рамках передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

Депутат высказался о своем взаимодействии с гражданами в социальных сетях. Зачастую пишущие ему люди переходят на личности.

«Подчас диалоги в соцсетях заканчиваются обсуждениями, переходящими на личности. Ругают власть и прочее. Особенно много приходилось выслушивать про "Великолукский мясокомбинат", что он от нас уходит. Мол, что это такое, сейчас пойдем пикетировать. Я неоднократно разъяснял, что это решение правительства Российской Федерации - разрешить им вывоз продукции в Китай. Это даже не область. А люди собирались с флагами выходить», - пояснил Михаил Иванов.

Гость студии добавил, что некоторые избиратели просят политика решить их личные проблемы.

«Иногда довольно интересно бывает. Ко мне обратились: разведите сына с женой, она плохая. Я говорю, что это довольно личный вопрос, и я не уполномочен вторгаться в такое», - с иронией вспоминает Михаил Иванов.