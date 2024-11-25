Политика

Александр Ножка: Главы муниципалитетов должны служить только народу

Глава муниципалитета должен избираться на прямых выборах и служить народу. Такую позицию обозначил секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Ножка на круглом столе, посвященном реализации муниципальной реформы в Псковской области, при Общественном совете Избирательной комиссии Псковской области 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Недостатки этого закона (муниципальной реформы - ред.) я хочу вам вкратце рассказать: ликвидируется право народа на самоуправление, из этого следует, что глава муниципального образования, который будет считаться государственным региональным чиновником, напрямую подчиняется губернатору. А о зависимости его от народа вообще не сказано ни слова. Мы считаем, что глава должен избираться на прямых выборах и служить только избирателям, то есть народу», - высказался Александр Ножка.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.