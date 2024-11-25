Политика

Олег Савельев: Никто из глав округов не сказал, что муниципальная реформа была во вред

Инициаторами муниципальном реформы выступали главы районов, и на сегодняшний день власти муниципалитетов, которые прошли через реформу, отзываются о ней только положительно. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы ведь помним, с чего эта реформа начиналась и кто выступал инициаторами. А ими выступали люди, которые непосредственно и выполняли работу в муниципалитетах, то есть главы районов. Конечно, мы как комитет по законодательству и местному самоуправлению внимательно рассматривали суть реформы и пришли к выводу, что она имеет место быть, тем более она прошла в соседних регионах», - сказал депутат.

Олег Савельев отметил, что депутаты Собрания не просто поддержали эту инициативу, но и находятся в постоянном контакте с главами муниципальных образований, которые прошли муниципальную реформу и сделали первые шаги. «Часть этих глав присутствовали на заседании нашего комитета. Никто не сказал, что это реформа во вред, это только во благо», - добавил он.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.