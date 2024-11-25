Политика

Никакого ухудшения по отношению к местным быть не должно: Олег Савельев о муниципальной реформе

Муниципальная реформа для местного населения несет в себе только плюсы. Такое мнение выразил депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Приходится иногда слышать мнения, что это и ликвидация местного самоуправления, и новые трудности для наших жителей, которые проживают в волостях, но мы же помним высказывание нашего губернатора Михаила Ведерникова, который сказал: "Ни одна дверь после реформы не должна быть закрыта". Вот это, по-моему, предельно четко и ясно всем нам говорит о том, что никакого ухудшения по отношению к местному населению быть не должно, напротив, только плюсы», - заявил Олег Савельев.

Напомним, в Псковской области продолжается муниципальная реформа по преобразованию районов в муниципальные округа. Система управления становится одноуровневой, а волости преобразуются в территориальные отделы, которые будут подчиняться непосредственно администрации муниципалитетов.