Политика

Антон Минаков может вновь стать координатором регионального отделения ЛДПР

Кандидатура депутата Псковского областного Собрания от ЛДПР Антона Минакова внесена на рассмотрение в качестве регионального координатора ЛДПР. Об этом политик сообщил в эфире передачи «Гайд-парк» на ПЛН-FM (102,6 FM).

«У меня опасений, собственно говоря, нет. Если партия, высший совет и региональное отделение окажут мне доверие продолжить занимать данную должность, я с большой честью приму данное решение», - заявил Антон Минаков.

Согласование кандидатуры координатора регионального отделения ЛДПР проходит в несколько этапов. Сейчас формируется список из возможных кандидатов. По информации Антона Минакова, он в этом списке есть.

«Касаемо встречи по дальнейшему координаторству и по дальнейшей судьбе руководительства в Псковской области - таких встреч ещё не было и не могло быть, поскольку конференция прошла только в эту субботу, избран координационный совет. По моей информации, моя кандидатура внесена на представление высшего совета. Нужно дождаться этого совещания, на котором будет принято это решение», - дополнил депутат.

Также частью этого процесса является представление бывшим координатором возможных кандидатур на вакантную должность. От Псковской области Антон Минаков предложил двух человек.

«Координатор должен предоставить в высший совет ещё несколько альтернативных кандидатур, поэтому мною были представлены Сергей Григорьевич Литвиненко, депутат Псковской городской Думы, и Павлинов Юрий Александрович, депутат Великолукской городской Думы, координатор по городу Великие Луки», - поделился Антон Минаков.