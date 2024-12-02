Политика

У власти не место случайным людям — Андрей Козлов

Инициатива по изменению способа избрания глав муниципальных образований направлена, в первую очередь, на привлечение профессионалов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковского областного Собрания по округу №12 Андрей Козлов.

Андрей Козлов прокомментировал принятое на последней сессии решение об установлении единообразного способа избрания глав муниципальных образований.

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«У власти не место случайным людям, — заявил Андрей Козлов. — Здесь должны работать профессионалы, имеющие опыт и доказавшие свою компетентность».

Он также напомнил о ситуациях в некоторых муниципальных районах Псковской области, где к руководству приходили люди, не обладавшие достаточными знаниями о работе местной власти.

«За период их руководства эти районы, на мой взгляд, далеко назад откатили», — отметил парламентарий.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, будет работать конкурсная комиссия, которая займется отбором кандидатов на должности глав.

«Эта система предусматривает выбор человека с соответствующими критериями, профессионала, человека с определенными качествами и навыками. Конкурсная комиссия будет тщательно анализировать каждую кандидатуру, учитывая их профессиональный опыт, компетенции и личные качества», - пояснил Андрей Козлов.

Он также добавил, что утвержденные комиссией кандидаты затем будут утверждаться представителями власти и депутатами местных собраний, избранными народом.

«На мой взгляд, это абсолютно правильная модель, которая предотвращает появление дилетантов во власти. Только таким образом мы можем гарантировать, что руководство регионами и городами возьмут на себя ответственные и подготовленные люди», - заключил Андрей Козлов.