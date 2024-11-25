Политика

Единый способ избрания глав районов и округов утвержден в Псковской области

Единый способ избрания глав муниципальных образований, при котором глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, приняли на 39-ой очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Принятие законопроекта направлено на создание единой системы муниципального управления в городских округах, муниципальных районах и муниципальных округах, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного значения.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов привел Соединенные Штаты Америки и Великобританию как примеры демократических стран с подобной системой выбора высших должностных лиц.

«Даже в образце демократии, Соединенных Штатах, прямых выборов нет», – сказал Александр Котов.

«Здесь нет нарушения Конституции, инициатором выступила Ассоциация "Совет муниципальных образований Псковской области", это люди с земли. Все члены Ассоциации - главы районов и муниципальных образований. Они по своему опыту выступили с этим заявлением», – сказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.