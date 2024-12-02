Политика

Мы сделали выводы — Антон Минаков о прошедших муниципальных выборах

Представители ЛДПР в Псковской области на выборах 2024 года справились лучше, чем на предыдущих. Об этом депутат Псковского областного Собрания депутатов, координатор регионального отделения партии Антон Минаков рассказал в эфире передачи «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В 2024 году мы с задачей справились намного лучше, чем на предыдущих муниципальных выборах, поскольку даже если по общему количеству депутатов брать, мы обошли коммунистов и мы на 3 месте в Псковской области. Единственное, что 2 место заняла партия "Яблоко". Если будет подобный вопрос мне на встрече с председателем партии или на заседании высшего совета, здесь, мне кажется, тоже ответ находится на поверхности: в Псковской области традиционно очень сильная команда "Яблока". У нас здесь находятся мастодонты иноагентов, к которым сама Ксения Собчак (журналист - ред.) не стесняется приезжать и брать интервью. Этим отличается Псковская область, и партия "Яблоко", действительно, достаточно сильный уровень оппозиционности держит. Мы, безусловно, сделали выводы после кампании 2024 года, теперь будем брать в расчёт, что у нас основные конкуренты уже не КПРФ, или не только КПРФ, но и партия "Яблоко". В первую очередь, наверное, уже партия "Яблоко"», - поделился Антон Минаков.

В рамках эфира координатор регионального отделения КПРФ поделился планами партии на предстоящие выборы.