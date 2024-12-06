«Дневной дозор»: В чем секрет успеха «Единой России»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: в чем секрет успеха «Единой России»? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
1 декабря партия «Единая Россия» отметила 23 года со дня своего образования. И практически все это время она находится на верхушке всероссийского политического Олимпа. За почти четверть века к «Единой России» намертво «пристали» статусы «партии власти» и «партии парламентского большинства», что, в общем-то, неудивительно. Единороссы удерживают лидирующие позиции как на федеральном уровне, так и в регионах, имея во всех законодательных органах власти конституционное большинство. То есть по закону ей принадлежит вся полнота власти, и так продолжается уже более 20 лет. В то же время российская политическая система предполагает сменяемость власти. В других странах демократы сменяют республиканцев, консерваторы — лейбористов и так далее, а у нас 23 года доминирует одна политическая сила, не оставляя другим партиям ни малейшего шанса.
В чем секрет несменяемости и успеха «Единой России»? Как партии удается сохранять электоральную стабильность? Несменяемость власти — это хорошо или плохо для государства и общества? И какими должны быть условия, чтобы в России произошла смена власти? Об этом — в программе «Дневной дозор».
К началу 2000-х в российском законодательстве было много хороших законов, которые не исполнялись, в том числе, из-за того, что не были финансово обеспечены. И тогда было принято решение исправить ситуацию и создать партию, которая взяла бы на себя ответственность. Такой партией стала «Единая Россия» отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Секрет ее успеха он видит в том, что партия всегда исполняет свои обещания. Множество, пусть даже и не всегда больших, но доведенных до конца дел, формируют у населения положительное отношение к «единороссам».
Успех единороссов заключается в первую очередь в том, что это партия власти, которая к тому же постоянно ассоциирует себя с президентом, отмечает лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. У «Единой России» есть свой электорат - бюджетники, которые просто-напросто зависимы от власти и каждые выборы идут голосовать за нужных кандидатов. Кроме того, у единороссов более серьезный доступ к информационным ресурсам и финансовые ресурсы, с которыми не может сравниться ни одна оппозиционная партия. Ну и реальная работа: Олег Брячак признал, что единороссы действительно работают и активно ведут свои предвыборные кампании. Хорошо ли то, что «Единая Россия» постоянно везде выигрывает, доминирует и практически во всех законодательных органах занимает абсолютное большинство? Олег Брячак считает, что это нехорошо.
Почему никто не может выхватить из рук «Единой России» пальму первенства? В 90-е годы парламентское большинство в Госдуме было у коммунистов. А что им мешает сегодня? По словам первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата областного Собрания Петра Алексеенко, коммунистам уже давно мешает административный ресурс, работающий на стороне единороссов, и тот факт, что «Единая Россия» активно пользуется высоким рейтингом президента Владимира Путина. При таких раскладах вернуться на вершину Олимпа КПРФ сможет нескоро, хотя и всячески старается. На это и нацелена программа КПРФ, заверяет Петр Алексеенко.
Мнение о том, что «Единая Россия» много лет находится у власти и вне конкуренции, потому что активно использует себе во благо административный ресурс, поддерживает и председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Кроме того, он признал, что у «Единой России» сильная избирательная машина и система предвыборной работы. Но сменяемость власти должна быть обязательно — это залог того, что политическая система в стране стабильна, убежден Артур Гайдук.
Тема прочного укрепления «Единой России» наверху политического Олимпа достойна диссертации, отмечает депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди», кандидат политических наук Андрей Маковский. На его взгляд, успех любой партии всегда связан с повесткой, которую она транслирует обществу. И когда «Новые люди» наберут силы и ту самую повестку, тогда и можно будет говорить о сменяемости власти, надеется депутат. Кроме того, он не считает нужным говорить о таком уж успехе «Единой России».
Многие эксперты считают, что называть «Единую Россию» партией власти неправильно, потому что сама по себе она ничего не решает и является придатком к администрации президента, правительству страны и к исполнительной власти регионов, которые диктуют, что делать. Между тем председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов полагает, что «Единая Россия» соответствует статусу партии власти: многие единороссы и представители «Молодой гвардии Единой России» стали губернаторами и членами правительства. И все это дано не просто административным ресурсом — это результат реальной работы, подчеркивает Алексей Севастьянов. А чтобы партия власти в нашей стране сменилась, «Единая Россия» должна попросту перестать работать.
В истории успеха единороссов есть подводные камни, отмечает политолог Игорь Минтусов. С одной стороны, избиратели уже 20 лет голосуют за единороссов и выборы признаются легитимными. Но действительно ли «Единая Россия» выигрывает выборы в соответствии с действующим законодательством? Как гласит Конституция РФ, выборы должны быть конкурентными, и на них не должны быть задействованы механизмы исполнительной власти, напоминает Игорь Минтусов. Но многие эксперты, а также обиженные партии, констатируют, что в последние годы в нашей стране все активнее используется административный ресурс, чтобы помогать на выборах, в первую очередь, правящей партии. Кроме того, в выборное российское законодательство в последние годы внесено множество поправок, которые упрощают исполнительной власти контроль за регистрацией кандидатов, за ходом выборной кампании и за подсчетом голосов. Партии, которые проигрывали выборы, из года в год массово жалуются на несправедливость и на нелегитимность процесса, но все судебные истории, как правило, решаются в пользу партии власти. При каких же тогда условиях, с учетом вышесказанного, в России должна произойти сменяемость партии власти? Комментарий Игоря Минтусова.
Никто из наших сегодняшних спикеров особо не спорил с тем, что «Единая Россия» сейчас - партия №1. Большинство из них даже отдали должное единороссам — что работать они умеют. Тем не менее оппозиционные политики, все как один, указали на не вполне легитимные методы удержания власти единороссами — как то административный и финансовый ресурсы. Фактически на стороне «Единой России» сегодня играет вся система, включая судебную. В таких условиях о смене партии власти в нашей стране пока говорить не приходится, но несменяемость власти — это не есть хорошо для государства. Плохо это и для общества. Кстати, как показывают опросы последних лет, у россиян уже есть запрос на перемены. О том, что партия власти должна периодически меняться, еще пять лет назад говорила половина жителей России.
Татьяна Иванова