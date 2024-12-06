Политика

«Дневной дозор»: В чем секрет успеха «Единой России»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: в чем секрет успеха «Единой России»? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

1 декабря партия «Единая Россия» отметила 23 года со дня своего образования. И практически все это время она находится на верхушке всероссийского политического Олимпа. За почти четверть века к «Единой России» намертво «пристали» статусы «партии власти» и «партии парламентского большинства», что, в общем-то, неудивительно. Единороссы удерживают лидирующие позиции как на федеральном уровне, так и в регионах, имея во всех законодательных органах власти конституционное большинство. То есть по закону ей принадлежит вся полнота власти, и так продолжается уже более 20 лет. В то же время российская политическая система предполагает сменяемость власти. В других странах демократы сменяют республиканцев, консерваторы — лейбористов и так далее, а у нас 23 года доминирует одна политическая сила, не оставляя другим партиям ни малейшего шанса.

В чем секрет несменяемости и успеха «Единой России»? Как партии удается сохранять электоральную стабильность? Несменяемость власти — это хорошо или плохо для государства и общества? И какими должны быть условия, чтобы в России произошла смена власти? Об этом — в программе «Дневной дозор».

К началу 2000-х в российском законодательстве было много хороших законов, которые не исполнялись, в том числе, из-за того, что не были финансово обеспечены. И тогда было принято решение исправить ситуацию и создать партию, которая взяла бы на себя ответственность. Такой партией стала «Единая Россия» отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Секрет ее успеха он видит в том, что партия всегда исполняет свои обещания. Множество, пусть даже и не всегда больших, но доведенных до конца дел, формируют у населения положительное отношение к «единороссам».

«На сегодняшний день, может быть, партия не всегда участвует в решении сложных вопросов. Они не всегда популярны, они не так красиво звучат, как предложения других партий, но мы гарантируем, что мы это сделаем. Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин все время подчеркивает, что мы не просто принимаем решения, мы отвечаем за их исполнение. И на сегодняшний день, если мы, например, принимаем участие в формировании правительства, то мы вместе с правительством несем ответственность за судьбу бюджета, в первую очередь, за те решения, которые принимает, в том числе, правительство. Мы работаем постоянно в связке, и мне кажется, это очень важно. Члены партии очень активно работают с гражданами. Мы очень хорошо знаем проблемы людей. Наверное, во многом те национальные проекты, которые реализуются у нас в стране, их истоки идут из партийных проектов и тех бесед, той работы, которую мы делаем непосредственно на земле, на местах, в наших регионах. Мы работаем не только перед самими выборами, основную все-таки работу мы делаем в течение всего года, когда мы не заняты на выборах. Мне кажется, это дает необходимый результат, что мы популярны у граждан и то, что они нам доверяют».

Успех единороссов заключается в первую очередь в том, что это партия власти, которая к тому же постоянно ассоциирует себя с президентом, отмечает лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. У «Единой России» есть свой электорат - бюджетники, которые просто-напросто зависимы от власти и каждые выборы идут голосовать за нужных кандидатов. Кроме того, у единороссов более серьезный доступ к информационным ресурсам и финансовые ресурсы, с которыми не может сравниться ни одна оппозиционная партия. Ну и реальная работа: Олег Брячак признал, что единороссы действительно работают и активно ведут свои предвыборные кампании. Хорошо ли то, что «Единая Россия» постоянно везде выигрывает, доминирует и практически во всех законодательных органах занимает абсолютное большинство? Олег Брячак считает, что это нехорошо.

«Любое отсутствие конкуренции всегда замедляет развитие. Будь то бизнес, будь то политика или какие-то общественные интересы, всегда отсутствие конкуренции - это плохо. Поэтому, на мой взгляд, я всегда об этом говорю, должна быть какая-то состязательность в органах власти. На мой взгляд, будет приемлемо, если у каждой политической силы будет примерно одинаковое количество депутатов. Или, по крайней мере, половина депутатов у "Единой России", а половина депутатов у других оппозиционных партий. Тогда будет здоровая конкуренция, тогда будут проходить те законопроекты, которые на сегодня не проходят. Какими должны быть условия, чтобы большинство получала какая-то другая политическая сила? У всех должен быть одинаковый финансовый ресурс. У всех партий должен быть одинаковый доступ к медиа. Все партии одинаково должны поддерживаться, ну или ассоциироваться с президентом. И таким образом, если будет такая равная игра, то, конечно же, результаты у оппозиционных партий будут другие».

Почему никто не может выхватить из рук «Единой России» пальму первенства? В 90-е годы парламентское большинство в Госдуме было у коммунистов. А что им мешает сегодня? По словам первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата областного Собрания Петра Алексеенко, коммунистам уже давно мешает административный ресурс, работающий на стороне единороссов, и тот факт, что «Единая Россия» активно пользуется высоким рейтингом президента Владимира Путина. При таких раскладах вернуться на вершину Олимпа КПРФ сможет нескоро, хотя и всячески старается. На это и нацелена программа КПРФ, заверяет Петр Алексеенко.

«У "Единой России" рейтинг намного ниже, чем у президента Путина. Поэтому она использует рейтинг президента, чтобы себя поддерживать. И второй вопрос: в областных структурах практически по всех - представители "Единой России". Если в других странах коалиции создают представители других партий в правительстве, то у нас как-то это не практикуется. По Государственной Думе тоже: когда выборы проходят, мы видим, как используются административные ресурс, где в основном представители от "Единой России". Поэтому "Единая Россия", я считаю, не за счет народной поддержки остается самой лидирующей по процентам партией, а за счет административного ресурса, поддержки представителей администраций всех уровней. И мы надеемся, что все-таки наша программа будет востребована. Сейчас некоторые предложения рассматриваются в Государственной Думе по инициативе КПРФ, а некоторые даже уже по инициативе "Единой России", хотя они ранее их отвергали. Поэтому надеемся, что придем к единому согласию и единому обществу».

Мнение о том, что «Единая Россия» много лет находится у власти и вне конкуренции, потому что активно использует себе во благо административный ресурс, поддерживает и председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Кроме того, он признал, что у «Единой России» сильная избирательная машина и система предвыборной работы. Но сменяемость власти должна быть обязательно — это залог того, что политическая система в стране стабильна, убежден Артур Гайдук.

«Несомненно, власть должна сменяться. Это гарантия того, что не будет злоупотребления властью. Оппозиция должна быть в силе, по влиянию почти равна партии власти или коалиции, которая находится у власти. Это система сдержек и противовесов. Это по сути система контроля. Если партия власти допускает какие-то значимые ошибки, то на смену приходит оппозиция и становится партией власти, а партия власти, соответственно, становится оппозицией. Уже она выполняет контролирующие функции и является противовесом. Кто бы ни победил, должна быть сильная оппозиция, которая могла бы в любой момент сменить партию власти. Неважно. Мы победили, кто-то другой победил. Для того, чтобы политическая система была стабильной и работала на благо людей и на благо страны, должна быть сильная оппозиция всегда».

Тема прочного укрепления «Единой России» наверху политического Олимпа достойна диссертации, отмечает депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди», кандидат политических наук Андрей Маковский. На его взгляд, успех любой партии всегда связан с повесткой, которую она транслирует обществу. И когда «Новые люди» наберут силы и ту самую повестку, тогда и можно будет говорить о сменяемости власти, надеется депутат. Кроме того, он не считает нужным говорить о таком уж успехе «Единой России».

«Здесь тяжело говорить об успехе партии власти, потому что в российском обществе одна из потребностей и запросов, к сожалению, это наличие партии власти и наличие единого главнокомандующего. Такова ментальность определенной категории людей. Для других людей важна сменяемость и важна политическая альтернатива. Когда для людей перемены станут важны, тогда мы и будем наблюдать сменяемость власти и, собственно говоря, полноценный плюрализм мнений».

Многие эксперты считают, что называть «Единую Россию» партией власти неправильно, потому что сама по себе она ничего не решает и является придатком к администрации президента, правительству страны и к исполнительной власти регионов, которые диктуют, что делать. Между тем председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов полагает, что «Единая Россия» соответствует статусу партии власти: многие единороссы и представители «Молодой гвардии Единой России» стали губернаторами и членами правительства. И все это дано не просто административным ресурсом — это результат реальной работы, подчеркивает Алексей Севастьянов. А чтобы партия власти в нашей стране сменилась, «Единая Россия» должна попросту перестать работать.

«К этому шли очень долго. Долгие десятилетия. Шли честно, признавая ошибки. Были взлеты, бывало, поднимали вопрос: а не забронзовела ли партия? Но мы работаем, мы вовлекаем в свою работу, нас становится больше. Значит, мы все-таки интересные вещи поднимаем, проблемные вопросы. Значит, в партии достаточно людей, которые видят, как их исправлять. Какое лицо у страны будет завтра, послезавтра? Я считаю, что у нас все заслуженно. Мы теперь можем, обернувшись назад, многим нашим политическим оппонентам напомнить и сравнить с теми вещами, что они предлагали, что предлагали мы. Какие вещи сработали, а какие вещи нас, может быть, где-то затормозили или откинули назад? Повторюсь, партия не без ошибок. Это не было бы по-настоящему, если бы было без ошибок. Тогда можно было бы спрятаться за аппаратом президента. Альтернатива всегда должна быть. И пусть другие партии что-то ищут тоже, чем-то помогают и работают в этом направлении».

В истории успеха единороссов есть подводные камни, отмечает политолог Игорь Минтусов. С одной стороны, избиратели уже 20 лет голосуют за единороссов и выборы признаются легитимными. Но действительно ли «Единая Россия» выигрывает выборы в соответствии с действующим законодательством? Как гласит Конституция РФ, выборы должны быть конкурентными, и на них не должны быть задействованы механизмы исполнительной власти, напоминает Игорь Минтусов. Но многие эксперты, а также обиженные партии, констатируют, что в последние годы в нашей стране все активнее используется административный ресурс, чтобы помогать на выборах, в первую очередь, правящей партии. Кроме того, в выборное российское законодательство в последние годы внесено множество поправок, которые упрощают исполнительной власти контроль за регистрацией кандидатов, за ходом выборной кампании и за подсчетом голосов. Партии, которые проигрывали выборы, из года в год массово жалуются на несправедливость и на нелегитимность процесса, но все судебные истории, как правило, решаются в пользу партии власти. При каких же тогда условиях, с учетом вышесказанного, в России должна произойти сменяемость партии власти? Комментарий Игоря Минтусова.

«Главное условие: чтобы избиратели в массовом порядке стали голосовать за другую политическую силу. Если этот будет так, то изменения произойдут. Сейчас несмотря на обоснованную позицию и точку зрения, что повсеместно происходит использование административного ресурса, суды в России уже давно закрывают глаза на нарушение в этой части избирательного закона. Тем не менее, когда избиратели начнут голосовать за другие партии, хотя сейчас это делать все сложнее и сложнее, просто по той простой причине, что многочисленные изменения внесены буквально за последние годы. Я точно не помню статистику, но порядка двух сотен изменений были внесены в законы, регулирующие выборы, за последние 10 лет. Есть система сбора подписей, и у любого независимого кандидата нет фактически возможности оспорить признание недействительными подписей, которые за него собрали. Ну а формально, соответственно, можно выдвигаться любому. Поэтому есть много всяких фактически ловушек, которые делают выборную систему (я имею в виду выдвижение кандидата, предвыборные кампании, подсчет голосов) все более и более железобетонной. У несогласованного кандидата (такое есть изящное слово - "несогласованный кандидат", имеется в виду несогласованный с исполнительной властью) очень мало шансов быть зарегистрированным, если с этим не будет согласна местная исполнительная власть».

Никто из наших сегодняшних спикеров особо не спорил с тем, что «Единая Россия» сейчас - партия №1. Большинство из них даже отдали должное единороссам — что работать они умеют. Тем не менее оппозиционные политики, все как один, указали на не вполне легитимные методы удержания власти единороссами — как то административный и финансовый ресурсы. Фактически на стороне «Единой России» сегодня играет вся система, включая судебную. В таких условиях о смене партии власти в нашей стране пока говорить не приходится, но несменяемость власти — это не есть хорошо для государства. Плохо это и для общества. Кстати, как показывают опросы последних лет, у россиян уже есть запрос на перемены. О том, что партия власти должна периодически меняться, еще пять лет назад говорила половина жителей России.

Татьяна Иванова