Политика

Стенд о проектах псковских первичных отделений «Единой Росии» представлен на XXII съезде партии

На XXII съезде партии «Единая Росия» представлен стенд, посвящённый достижениям и проектам первичных отделений партии в Псковской области. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Изображение: Александр Козловский / Telegram-канал

«Они — наша опора и фундамент партии», - отметил Александр Козловский.

Напомним, «Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в национальном центре «Россия». На съезде партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО. Также делегаты съезда примут новое положение о работе первичных организаций «Единой России».