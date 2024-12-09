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Политика

Владимир Якушев назначен секретарем генерального совета «Единой России»

14.12.2024 18:39|ПсковКомментариев: 0

Тайное голосование прошло на заседании генерального совета по итогам XXII съезда партии «Единая Россия». Было принято решение назначить Владимира Якушева секретарём генерального совета. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Фото: Пресс-служба «Единая Россия»

«Владимир Якушев с момента назначения хорошо проявил себя как организатор партийной работ», - отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

В своем выступлении Владимир Якушев отметил, что на съезде президент поставил «Единой России» основополагающие задачи. 

«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, и делать все, чтобы имидж нашей партии, наша электоральная активность только росли», -
заключил Владимир Якушев.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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