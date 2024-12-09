Политика

Владимир Якушев назначен секретарем генерального совета «Единой России»

Тайное голосование прошло на заседании генерального совета по итогам XXII съезда партии «Единая Россия». Было принято решение назначить Владимира Якушева секретарём генерального совета. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Фото: Пресс-служба «Единая Россия»

«Владимир Якушев с момента назначения хорошо проявил себя как организатор партийной работ», - отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

В своем выступлении Владимир Якушев отметил, что на съезде президент поставил «Единой России» основополагающие задачи.

«Это наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы партия власти, а потому, что мы партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, и делать все, чтобы имидж нашей партии, наша электоральная активность только росли», -

заключил Владимир Якушев.