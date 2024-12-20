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Политика

Депутаты Палкинского района согласовали преобразование в округ

25.12.2024 16:41|ПсковКомментариев: 0

На финальной в уходящем году 16-ой сессии Собрания депутатов Палкинского района седьмого созыва депутаты рассмотрели вопрос о согласии на преобразование муниципальных образований, входящих в состав района, в муниципальное образование «Палкинский муниципальный округ Псковской области». Об этом глава Палкинского района Ольга Потапова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

Помимо этого, на финальной в уходящем году сессии были приняты значимые финансовые решения. Депутаты внесли изменения в бюджет на 2024 год, а также приняли бюджет района на 2025 и плановый период 2026-2027 годов.

«Благодарю депутатский корпус нашего района за совместную работу в течение года и конструктивные решения!» - заключила Ольга Потапова.

Теги: #Палкинский район #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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