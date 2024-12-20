Политика

Михаил Шауркин: Мы преодолели все трудности перехода в округ

При принятии районом муниципальной реформы возникает ряд трудностей, которые руководство Дновского района успешно преодолело. Об этом в эфире передачи «Подстрочник» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин.

«Мы делаем ставку на то, чтобы убрать негативные эффекты и получить более эффективную работу. Граждане не должны заметить переход от района в округ, только если в плане улучшений и решения каких-то вопросов. Мы рисков особых не видели, потому что поделились с нами опытом и новгородцы, и посмотрели мы на соседей, которые первыми прошли через реформу. У новгородцев уже несколько лет это работает. Поэтому нам понравилась эта система и было принято окончательное решение во второй волне заходить на преобразование в округ», - отметил Михаил Шауркин.

Не обошлось при переходе без трудностей. Но колоссальный опыт работы руководства муниципалитета помог их преодолеть, несмотря на все нюансы, заметил гость студии.

«Конечно, меняются и законодательство, и нормативные правовые акты. Поэтому переход второй волны уже немножко идет по-другому. Всегда всплывают нюансы, у каждого муниципального образования свои нюансы, связанные с организацией штатной структуры, юрлица, которые трансформируются в администрацию округа. Поэтому, конечно, какие-то трудности есть, но они есть только у нас, мы их уже преодолели. Нам осталось зарегистрировать юридическое лицо - "Администрацию муниципального округа", и с 1 января мы уже будем полноценно округом», - дополнил Михаил Шауркин.