«Подстрочник»: Жизнь Дновского муниципального округа после преобразования. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 декабря. В этой программе речь шла о жизни Дновского муниципального округа после преобразования.
Дновский район в начале этого года принял решение преобразоваться. Проведены все необходимые процедуры, состоялись выборы депутатов I созыва Собрания депутатов Дновского муниципального округа. Проведен конкурс по отбору кандидатов на должность главы. Депутатами избран руководитель муниципалитета. Как принималось решение о преобразовании в округ? Какие самые главные аргументы? Как жители района восприняли инициативу преобразования в округ: были ли тревоги?
Сегодня гостями студии стали:
Ведущая — Любовь Кузнецова.