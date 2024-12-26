Политика

Правительство Армении начало процесс присоединения к ЕС

Правительство Армении одобрило законопроект, предусматривающий начало процесса присоединения страны к Европейскому союзу. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в ближайшее время планируется подписание новой программы партнёрства с ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что решение о вступлении в союз будет принято по результатам всенародного референдума.

«Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия: обсудить "дорожную карту" с Европейским союзом»,— сообщил Никол Пашинян (цитата по ArmenPress).

В законопроекте, который одобрило правительство Армении, говорится, что страна объявляет о начале процесса по членству в Евросоюзе. После одобрения со стороны кабинета министров документ должен рассмотреть парламент, пишет «Коммерсантъ».