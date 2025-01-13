Политика

Рейтингомер: По учебнику истории средних веков

Категорически всех приветствую! На календаре первый рабочий понедельник 2025-го, и это значит пришло время обзора от Господина Рейтингомера. За последние недели наш штатный комментатор утомился читать, как коллеги со всех сторон подводят итоги, составляют рейтинги влияния и медиактивности, измеряют среднюю температуру по больнице, используя существующие и придумывая новые методики ранжирования псковской политической тусовки. Устал Господин Рейтингомер от всего этого - да и взял в руки первую попавшуюся книгу. Ей оказался школьный учебник истории средних веков.

Хрестоматийная картинка феодальной лестницы из учебника, который помнит всякий прилежный школьник. Увидел — и озарило! На самом деле даже ничего придумывать не надо. Вся вся наша властная пирамида, политическая иерархия, как посчитал Рейтингомер, напоминает феодальное общество. Есть здесь свои сюзерены и свои вассалы. Правда, в отличие от средневековой Франции с ее известным правилом «Вассал моего вассала – не мой вассал», у нас теперь и «герцоги», и «маркизы» и «рыцари», и все-все-все — вассалы одного «короля», который является единственным источником власти в регионе. Это у них там на загнивающем Западе «король лишь первый сеньор среди равных», а у нас вертикаль. Все сеньоры, и власть, и оппозиция, приносят верховному сюзерену оммаж - присягу на верность. Хотите соглашайтесь с этим, хотите — нет, но вот вам субъективный взгляд Рейтингомера, расставившего псковский политбомонд по ступеням средневековой феодальной лестницы. Возможно, наш автор кого-то из грандов не упомянул, но тут приведены всего лишь примеры знатных персон, которые ему показались подходящими на тот или иной титул.

«Герцог» и «князья»

Подобно тому, как в стародавние времена герцог занимал первое место после короля и его статус был очень высок (в некоторых странах герцоги даже участвовали в избрании королей), так и сейчас в сложившихся в регионах моделях есть персоны, представляющие перед региональными руководителями знатных людей и ходатайствующие за них. Псковская область — не исключение, к числу таких влиятельных персон отнесу в первую очередь главу нашей «палаты лордов» - председателя областного Собрания Александра Котова. Круг представляемых «герцогом» людей не ограничивается только коллегами по аристократической ассамблеи, он значительно шире, в него входит все региональное дворянство — графы, виконты, бароны, рыцари, в том числе из рядов муниципальных управленцев, с которыми спикер регионального парламента, в прошлом глава Стругокрасненского района, как говорится, одной крови. О руководителях районов и округов еще скажу, а сейчас отмечу управленцев из двух крупнейших городов Псковской области — Пскова и Великих Лук. Их главы, соответственно Борис Елкин и Николай Козловский – не иначе как местные «князья», так как правят отдельными территориями. Они возглавляют региональные столицы: один — административный центр, в котором происходят главные процессы общественно-политической жизни, а другой — южную, промышленную и много еще какую столицу региона. Наряду с общими чертами и характеристиками есть у «князей» и очевидные отличия: если «княжество» Бориса Елкина значительно больше, а он сам занимает видное место при дворе «короля», то его великолукский коллега не в свите, при этом возглавляемая им территория сохраняет относительную автономию.

«Маркизы»

Средневековые маркизы занимали важное место в феодальной иерархии. Их «преемники» в наши дни - знатные сеньоры и сеньориты, прежде всего из числа руководителей органов государственной власти, имеют сравнительно большой политический вес и высокую степень влиятельности. У каждого из них — свои ресурсы и свой «надел»: у одних это строительство и ЖКХ с многомиллиардными финансовыми потоками, у других — важнейшие социальные сферы, у третьих — собственные ресурсы или статус особы, приближенной к «королю» и выполняющей задачи, имеющего для него стратегическое значение. Так или иначе, ваш покорный слуга, Господин Рейтингомер, видит «их сиятельствами» всех заместителей главы региона (Вера Емельянова, Денис Салий, Ольга Тимофеева, Нинель Салагаева, Игорь Шатурный, Татьяна Баринова). В его списке авторитетная «маркиза» облздрава Марина Гаращенко, заместитель «герцога» в региональном парламенте, знатный гранд Александр Братчиков и председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов.

«Графы»

Ступенькой ниже на иерархической лестнице располагаются «графы». Подобно своим средневековым собратьям, современные носители этого почетного, хотя и символического, титула владеют «графствами». У них есть определенная власть и ресурсы, однако все они зависят от более высоких уровней иерархии. Отчего в этот список включаю и наиболее влиятельных муниципальных глав — руководителей важных и крупных феодов-районов (например, главу Псковского района Наталью Федорову). Тот же титул присваиваю руководителям аппарата правительства региона (Андрей Вьюнов и Оксана Иванова) и его важных структурных подразделений (председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, «главный по образованию» Андрей Ермаков и др.), а еще — депутатам, входящим в руководство «палаты лордов» - таким, как вице-спикеры Игорь Дитрих и Юрий Сорокин, глава комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов, их коллега — зампредседателя Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Кстати, некоторые «графы» уже были «маркизами», другие — только надеются ими стать. Знатные персоны могут переходить из одной категории в другую, что надо признать было редкостью в настоящем средневековом обществе.

«Бароны»

Как всякому известно из учебников истории, барон в Средневековье — это не слишком крупный землевладелец-феодал, в управлении которого, как правило, не было крупных городов. Проводя аналогию, в группу баронов XXI века отнесу почти всех глав муниципальных образований - «феоды» у них маленькие, а зависимость от «короля» большая, и продолжает расти. В их числе, например, глава Островского района Дмитрий Быстров, его коллега из Локни Иван Белугин, глава администрации Великих Лук, виконт Андрей Беляев. К категории баронов Господин Рейтингомер относит и руководителей органов госвласти среднего звена (начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов, глава комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, руководитель управления по МСУ Елена Тимашова) и ряд депутатов областного Собрания, в том числе вице-спикер, в прошлом «маркиз», а ныне знатный барон Виктор Остренко, глава аграрного комитета Андрей Козлов, а также наиболее заметные представители парламентской оппозиции — олдермен, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко и знатный кондотьер из ЛДПР Антон Минаков. Компанию им составляет и пара представителей городской думы областного центра — «бургомистр» Александр Гончаренко и знатная дама Наталья Юрченко. Вхождение в число «баронесс» последней, директора ГТРК «Псков», обусловлено, разумеется, наличием серьезного ресурса — филиала государственной телерадиокомпании и высокой личной активностью на поприще депутатской и общественной работы.

«Рыцари»

Описание современной модели отношений между «феодалами» завершает рыцарство. Занимавшие низшее место в средневековой системе иерархического подчинения рыцари, хоть и являлись представителями привилегированного военно-земледельческого сословия, не имели собственных вассалов и управляли непосредственно крестьянами. К категории современных «рыцарей», по мнению вашего слуги — Господина Рейтингомера, относятся многочисленные депутаты разного уровня, чиновники, руководители госпредприятий, подведов и т. д.; все они — и представители власти, и оппозиционеры — являются частью системы. Всё это создает широкий пласт «рыцарства». Все они обязаны выполнять приказы сверху и следовать установленным правилам. Если переходить от общих характеристик к конкретным персонам, то «рыцари» сегодня — это, например, региональные парламентарии (Олег Брячак, Андрей Маковский, Владимир Кузь), депутаты Псковской городской Думы Михаил Иванов, Евгений Васильев, Алена Михачева, Денис Иванов, руководители Общественной палаты Псковской области Александр Седунов и Евгений Панферов, член Общественной палаты России Наталья Исакова, руководитель Центра управления регионом Анастасия Григорьева, руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова и многие-многие другие.

Кто-то из внимательных читателей, не увидев среди региональной аристократии имен сенаторов, депутатов Государственной Думы и руководителей территориальных органов федеральных структур, подумает, что произошла ошибка. Но на самом деле Господин Рейтингомер не включил их в список осознанно. Да, разумеется, многие из них взаимосвязаны с «королем», благодаря ему или с его согласия они получили свои титулы, однако все они с учетом своего федерального статуса относятся к имперской номенклатуре.

Не вошли в эту роспись и представители несистемной оппозиции, в том числе лидеры псковского «Яблока». Как и в средневековом обществе встречались подобные персонажи, которые не принадлежали к определенным группам и фактически были бесправны, так и сейчас есть те, кто не вписывается в существующую модель и существует в собственной системе координат.

Напоследок остается сказать, что всё написанное в этом материале — не более чем случайная аналогия, навеянная Господину Рейтингомеру школьным учебником истории, такой не очень серьезный взгляд на реальность в День российской печати. Наш комментатор никого не хотел обидеть — если кто считает, что обделили титулом, или наоборот одели мантию не по заслугам и, образно говоря, нарисовали герб не по титулу — уж извините. Современная политическая геральдика — дело достаточно непростое.

Иллюстрация: картина «Прусская дань», Ян Матейко