Депутаты Дедовичского района поддержали преобразование в округ

Депутаты Дедовичского района поддержали преобразование муниципалитета в округ. Такое решение было принято на 21-й очередной сессии Собрания депутатов Дедовичского района седьмого созыва 21 января.
Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев предложил губернатору Псковской области внести в Псковское областное Собрание депутатов проект закона о преобразовании муниципальных образований.
Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.
По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.