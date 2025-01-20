Политика

Депутаты Дедовичского района поддержали преобразование в округ

Депутаты Дедовичского района поддержали преобразование муниципалитета в округ. Такое решение было принято на 21-й очередной сессии Собрания депутатов Дедовичского района седьмого созыва 21 января.

«Выразить согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Дедовичский район» (городское поселение «Дедовичи», сельское поселение «Пожеревицкая волость», сельское поселение «Вязьевская волость», сельское поселение «Шелонская волость»), в муниципальное образование «Дедовичский муниципальный округ Псковской области». Преобразование предполагает объединение этих образований и наделение вновь созданного муниципального округа статусом муниципального округа в границах муниципального образования «Дедовичский район» без изменения общих границ и с административным центром в рабочем поселке Дедовичи», - решили депутаты.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев предложил губернатору Псковской области внести в Псковское областное Собрание депутатов проект закона о преобразовании муниципальных образований.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском, Гдовском и Усвятском районах.

Смотрите также Муниципальная реформа: как это работает

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.