Политика

Тамбовские коллеги изучают опыт Псковской области в проведении ДЭГ

Встреча с делегацией из Тамбовской области, которая приехала, чтобы ознакомиться с опытом региона в организации и проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ), прошла 22 января в Избирательной комиссии Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Цель визита — обмен лучшими практиками и наработками в области ДЭГ. Делегация из Тамбовской области планирует изучить динамику реализации ДЭГ в Псковской области с организации муниципальной кампании 2022 года до проведения выборов президента РФ в марте и Единого дня голосования в сентябре 2024 года.

«Взаимодействие с управлением цифрового развития и связи правительства Псковской области, обеспечение безопасности и прозрачности данного формата голосования, информирование избирателей – обсуждаем лучшие практики, делимся наработками и готовимся к будущим избирательным кампаниям!» - сообщили в избирательной комиссии.