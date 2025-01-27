Политика

Перечень документов для организации референдума в Псковской области разграничили в зависимости от статуса инициатора

Внесение изменений в статью 9 закона Псковской области «О местном референдуме в Псковской области» приняли депутаты на 41-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Статья 8 закона Псковской области «О местном референдуме в Псковской области» предусматривает возможность выдвижения инициативы проведения местного референдума не только гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном референдуме, но и избирательным объединениям и иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в определенном порядке, а также совместно представительному органу муниципального образования и главе местной администрации.

Статья 9 закона «О местном референдуме в Псковской области» регулирует порядок реализации инициативы проведения местного референдума. Проект предлагает часть 4 статьи 9 закона области изложить в новой редакции, разграничив перечень документов, представляемых инициативными группами, в зависимости от статуса инициатора проведения местного референдума.

Проект принят большинством голосов.