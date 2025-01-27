Политика

12 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2025 году

Предстоящие избирательные кампании и план работы на 2025 год обсудили на заседании контрольно-ревизионной службы при Избиркоме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Открыл заседание заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области, руководитель КРC Сергей Кулаков, проинформировав о планируемых избирательных кампаниях.

Так, в Единый день голосования 14 сентября 2025 года на территории Псковской области предполагается проведение 12 избирательных кампаний, по результатам которых предстоит заместить 169 депутатских мандатов муниципального уровня. Подготовку и проведение выборов будут осуществлять 12 территориальных избирательных комиссий и 249 участковых избирательных комиссий.

Также руководитель контрольно-ревизионной службы представил к рассмотрению план работы на текущий год и уделил особое внимание процессам, связанным с вводом в эксплуатацию цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0.

В заключение член КРС, начальник отдела контрольно-ревизионной деятельности, взаимодействия с политическими партиями Светлана Баринова проинформировала об основных итогах работы службы при Избиркоме в 2024 году.