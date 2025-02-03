Политика

Лекцию об агитации и мифах о выборах проведет в Пскове Игорь Сопов

В учебном центре Избирательной комиссии Псковской области «Электориум» 13 февраля пройдет образовательное мероприятие, которое проведет председатель облизбиркома Игорь Сопов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Лекция «Выборы: информация, агитация и информационные мифы» начнется в 16:00 по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а. Псковичи смогут узнать, в чем различие между агитацией и информированием граждан о выборах, что нужно знать о предвыборной агитации и какие есть мифы о выборах в России.

«Также Игорь Александрович представит интересные примеры агитационных печатных материалов кандидатов и политических партий. В связи с ограниченным количеством мест необходима предварительная регистрация по ссылке», - отметили в облизбиркоме.